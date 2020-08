Paris Jackson fille de Michael, dévoile un selfie troublant qui fait peur à la planète !

Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, et son petit ami Gabriel Glenn ont décidé de mettre fin à leur relation après plus de 2 ans de relation. Explications.

Fin d’une histoire de deux ans

L’histoire d’amour entre Paris Jackson et Gabriel Glenn avaient débuté en novembre 2018. La jeune femme avait fait la rencontre du chanteur alors qu’il se produisait dans un bar d’Hollywood avec son groupe, Trash Dogs. Le couple avait même donné un concert ensemble et avait sorti un EP il y a quelques mois de cela : “Notre musique, et la plupart des chansons de l’EP et aussi d’autres qui vont venir, parlent de douleur. Je suis certaines que beaucoup vont les considérer comme tristes et émotives, et c’est okay. Je voudrais que celles et ceux qui sont touchés par les paroles sachent qu’ils ne sont pas seuls. Et que les choses s’arrangent” avait déclaré la fille de Michael Jackson à ce moment-là.

Mais ces derniers mois, les tourtereaux ont connu de nombreux différents. C’est en tout cas ce qu’on apprend lorsque l’on visionne le tout dernier épisode de la série Facebook Unfiltered à laquelle ils participaient. La jeune femme avait déclaré qu’elle et Gabriel se prenaient la tête constamment. C’est ces nombreux différends qui ont eu raison de la relation entre les deux : “Je ne pense pas que les âmes sœurs soient spécifiquement des partenaires romantiques. Dans une vie, Gabe était probablement ma fille. Et dans une autre vie, il était probablement mon grand-père. , puis dans une autre vie, il était probablement mon pire ennemi” avait-elle dit.

Paris Jackson veut se concentrer sur la musique

Maintenant, Paris a décidé de se concentrer sur sa carrière musicale en solo. Ces derniers temps, la jeune chanteuse a été vue en studio d’enregistrement pratiquement tous les jours. D’ailleurs, il faut dire que la jeune femme n’a jamais pensé qu’elle «finirait avec un mec». Elle s’imaginait plutôt se marier un jour avec une femme : “Je n’ai pas l’impression qu’il y ait une étiquette pour ma sexualité qui corresponde. Les étiquettes en général, pas seulement pour la sexualité, mais pour tout, je pense, ne sont que les bons moyens pour donner un sens à la vie” a-t-elle commencé par dire.

Voir cette publication sur Instagram felt like granola trail mix, might delete later idk Une publication partagée par PK (@parisjackson) le 14 Mai 2020 à 6 :38 PDT

Elle poursuit son propos en indiquant qu’elle pensait qu’elle allait finir par épouser une femme : “Je pensais que je finirais par épouser une nana. Cela n’a rien à voir avec ce qu’il y a dans votre pantalon, il s’agit surtout de la personnalité“. Une chose est certaine maintenant, elle est libre comme l’air.