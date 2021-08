Paris sportifs, poker et casino en ligne : la folie des jeux en ligne

Dans un pavillon de la banlieue de Grenoble, Hector, 37 ans, serveur dans un restaurant du centre-ville est confortablement installé dans son canapé. L’homme a les rivés sur son téléviseur et sur le match du soir qui oppose l’Olympique de Marseille à Bordeaux, mais garde aussi un œil attentif sur son smartphone. La raison ? Le trentenaire a parié sur le match, il a misé 15€ sur un succès de l’OM.

Les paris sportifs ont la cote

Comme Hector, des milliers de Français et de Français misent sur les compétitions sportives. Bien sûr ces paris sont réservés aux personnes majeures. Il est possible de miser sur de nombreux sports : football, tennis, basket, rugby… Il est possible de miser sur une multitude de détails, le nom d’un buteur, le score d’un match, le nombre de cartons rouge…

Les différents opérateurs qui officient sur ce secteur en pleine expansion multiplient les campagnes de communication pour séduire en permanence de nouveaux joueurs. Les jeunes urbains sont souvent la cible des plateformes de paris. Il faut dire que miser est simple, d’autant plus depuis un smartphone. C’est très ludique mais il faut tout de même prendre garde aux comportements qui peuvent être addictifs.

Le casino en ligne en pleine effervescence

Même s'il n'est autorisé en France, le casino en ligne se porte bien. De nombreux pays l'ont règlementé comme la Belgique ou la Suisse. De plus en plus de joueurs s'adonnent au casino en ligne. Les sites se multiplient et il n'est pas toujours aisé de trouver la plateforme idéale pour jouer. Ainsi plusieurs sites proposent des revues, c'est-à-dire des analyses de sites pour se faire une idée des points forts et des points faibles des sites en question.

Les différents sites de casino online proposent une multitude de jeux comme des machines à sous. Ces machines sont conçues par des développeurs qui peaufinent tous les détails pour séduire les joueurs. Par ailleurs, on trouve aussi du Live Casino sur les sites de casino virtuel. Ce sont de vrais croupiers qui distribuent les cartes à distance.

On peut vraiment vibrer lorsque l’on joue ces parties. Chaque site de casino en ligne propose des bonus pour permettre aux passionnés de tester les jeux sans forcément engager d’argent. Il y a des bonus sans dépôt et d’autres qui se déclenchent au moment du premier dépôt. Les sites disposent aussi d’un programme de fidélité pour récompenser les joueurs les plus réguliers.

Sur Twitch, ces derniers mois, les streameurs casino sont de plus en plus nombreux. Beaucoup officient depuis l’île de Malte comme TeufeurS ou Bidule. Des milliers de personnes les suivent sur les réseaux sociaux et vibrent avec eux.

Le poker en pleine expansion

Depuis le printemps 2020 et le premier confinement, le poker en ligne a retrouvé des couleurs. Isolés à leur domicile, de nombreux joueurs étaient frustrés et se sont mis à jouer en ligne. Des milliers de comptes ont été ouverts en France, chez les différents opérateurs agrées par les autorités. Pascal, 46 ans, ingénieur, a décidé d’ouvrir un compte à ce moment-là. « J’avais l’habitude de faire des parties de poker entre amis une fois par mois chez moi. Quand le confinement a débuté, j’ai ressenti un vrai manque. C’est pour cette raison qu’avec mes potes, nous avons vite basculé sur les tournois en ligne », détaille ce passionné.

Le poker se joue aussi en Live. Dans l’hexagone, plusieurs casinos et clubs de jeux proposent des tournois de poker ou des parties de Cash Game. Les tournois commencent à 50€ en général et peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros sur les gros festivals comme les WPT et les EPT. Mais le rêve de tous les joueurs de poker est de se rendre un joueur à Las Vegas, ville mythique pour les amateurs de cartes. Chaque année, les World Series of Poker s’y déroulent. Il s’agit du festival de poker le plus prestigieux au monde.

Des joueurs américains mais aussi des quatre coins de la planète débarquent sur place. Il y a aussi de nombreux Français qui s’y rendent. Ils sont tous en quête d’un bracelet. Certains ont déjà eu la chance d’en décrocher un à l’image de Patrick Bruel. Le chanteur a remporté l’un des tournois du championnat en 1998. L’artiste a contribué à populariser le poker dans l’hexagone. Bruel joue de temps en temps sur de gros événements. On a pu le voir par exemple lors de l’EPT Barcelone en 2019. L’homme aime ce jeu d’une infinie richesse.