“Pas de tabou !”.. Ludivine Retory et ses jouets très spéciaux (s*xt*ys) qu’elle préfère !

Ludivine Retory est une figure emblématique de TPMP. Pendant trois ans, elle a fait partie de la joyeuse bande des Cyril Hanouna et elle manque déjà aux téléspectateurs de C8. Bien qu’elle ne soit plus dans l’équipe, Ludivine Retory a tissé des liens forts avec les membres de l’émission. Aussi, lorsque Clara M. était invitée sur le plateau de TPMP, le 8 décembre dernier, l’ancienne chroniqueuse n’a pas hésité à lui dédier une story sur Instagram. L’occasion de présenter une collection de jouets très spéciaux qu’elle avait hâte d’essayer chez elle. LDPeople vous raconte tout !

Les fans de TPMP apprécient que les chroniqueurs osent tout sur C8

Ludivine Retory est devenue une amie des chroniqueurs de TPMP et de Cyril Hanouna. Elle a passé trois années merveilleuses à leurs côtés depuis septembre 2017. Et l’une de ses amies n’est autre que la célèbre Clara M. Bien connue pour ses talents de businesswoman dans le domaine du plaisir. Ludivine Retory profitait alors du passage de la star sur le plateau de TPMP pour faire part à ses abonnés d’une surprise particulière. En effet, elle a reçu un colis composé de plusieurs jouets qu’elle avait hâte d’essayer. Des jouets qui sont disponibles à la vente dans les boutiques de Clara M. et sur son site internet. Vos rédacteurs LDPeople enrobent le sujet afin de ne heurter la sensibilité de personne. Mais nous savons que nos lecteurs sauront lire entre les lignes.

Ludivine Retory partage les nouveautés qu’elle vient de recevoir de la part de son amie

Ludivine Retory n’a effectivement pas caché son enthousiasme et a tenu aussi à féliciter Clara M. À travers ses stories, le 9 décembre dernier, l’animatrice et ancienne chroniqueuse de TPMP a tenu à mettre le travail de son amie en avant. Une fois tant de cadeaux reçus, elle ne pouvait se résoudre à garder tout cela pour elle. Car elle est fière de pouvoir partager ses nouveaux gadgets. Mais aussi de dire haut et fort que pour les plaisirs solitaires, elle est désormais équipée d’une large panoplie de jouets. Ludivine Retory va même dévoiler à ses abonnés avoir trouver celui qu’elle préfère, quitte à briser un tabou en abordant ce sujet de façon directe. Elle parle alors du “graal”, un jouet qui possède dix modes différents d’amusements.

Les fans de Ludivine Retory ne seront pas choqués de découvrir sa collection de jouets. Mais, tout comme vos rédacteurs LDPeople, ils étaient tout de même surpris pour la plupart. Car si l’ancienne chroniqueuse n’a pas de tabou, elle se permet en effet de prendre ses abonnés de court de temps à autre. Néanmoins, elle n’oublie pas de leur proposer un code promotionnel. Si eux aussi souhaitent se procurer les mêmes jouets, ils pourront le faire avec une réduction de 15%. De quoi se faire plaisir et apaiser les tensions. Ludivine Retory imagine en effet qu’elle a reçu ces fameux colis pour ne pas s’ennuyer pendant le confinement. De quoi faire beaucoup rire ses abonnés qui ne se lassent pas de son humour dévastateur.