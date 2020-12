Pas vu à la Télé! Brice (Koh-Lanta) révèle toutes les coulisses du jury, “C’était violent”

Brice a beau avoir fini deuxième Koh-Lanta : Les 4 Terres, l’aventurier garde encore un souvenir amer de son expérience. Originaire du Gers, le jeune homme de 24 ans s’est ainsi confié aux journalistes de Télé-Loisirs. Il reproche en effet au jury final, composé des autres candidats, d’avoir exprimé de la haine à son égard. Retour dans les coulisses de ce grand jeu de survie diffusé sur TF1.

Face à Alexandra, Brice a failli décrocher le titre de vainqueur de cette saison de Koh-Lanta : Les 4 Terres, à deux petites voix près ! Malheureusement pour l’ancien membre de l’équipe de l’Ouest, il aura perdu à 5 voix contre 7. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, l’animateur radio revient ainsi sur cet événement mal vécu. Il dévoile notamment l’envers du décor.

View this post on Instagram A post shared by 𝗕𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁 (@bricekohlanta20)

“Certains aventuriers ont vraiment ragé sur ma personne.”

“Quand j’arrive au jury final, c’est la douche froide.”, commence-t-il ainsi par expliquer. “Je me rends compte qu’il y a une haine contre moi. C’est mon pire moment de l’aventure. Certains aventuriers ont vraiment ragé sur ma personne. J’ai ressenti de la haine.” Et de poursuivre : “On me reprochait d’avoir réussi à rester aussi longtemps dans l’aventure. J’ai senti de la jalousie. Je passe un sale moment. Je vois qu’ils encensent tous Alexandra. Moi personne ne me calcule. On me dit en gros ‘bravo tu as gagné les poteaux, mais tu as fait un Koh-Lanta pourri”. Je suis dépité. Je me rends compte ce soir-là que j’ai perdu Koh-Lanta. C’était assez violent.”, confie-t-il Brice, déçu, aux journalistes de Télé-Loisirs.

“Mon but n’était pas d’arriver deuxième mais de gagner.”

Pourtant, les journalistes lui font remarqué que rien de tout cela n’était perceptible pour les téléspectateurs. A cela, le jeune blond répond qu’il n’a pas encore revu l’émission de vendredi. “On était trop heureux de se retrouver en coulisses. Je l’ai vraiment mal vécu. Dans le jury final, ami ou pas, j’aurais voté au mérite. Certains ont voté avec le cœur, peut-être trop. Pour moi, celui qui gagne les poteaux mérite de gagner. Quand Denis Brogniart dit “il n’en restera qu’un” pour moi c’est le dernier debout sur les poteaux. Après c’est la règle du jeu et je la respecte. C’est le jeu. Je reste bon joueur. Alexandra est une super gagnante mais évidemment que quand on gagne les poteaux, c’est dur de voir la victoire nous échapper derrière.”

View this post on Instagram A post shared by 𝗕𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁 (@bricekohlanta20)

Brice a encore du mal à accepter cette nouvelle règle qui permet en effet aux candidats de désigner le vainqueur sur d’autres critères que le mérite, par exemple sur son comportement avec les autres candidats. Il le reconnaît finalement volontiers : “Je suis un compétiteur dans l’âme donc j’ai un petit goût d’inachevé. Mon but n’était pas d’arriver deuxième mais de gagner.” Chez LDpeople, nous avons trouvé ce candidat très performant. Mais reconnaissons qu’Alexandra s’est montrée très douée à différents niveaux et qu’elle mérite tout autant que lui, voire plus, le titre de vainqueur de cette saison !