Pas vu à la Télé: Les Reines du Shopping: Lio, émotive, éclate en larmes devant Cristina Cordula!

Les Reines du Shopping avait des invités de marque cette semaine. En effet, il s’agissait d’une semaine spéciale célérités qui venaient concourir pour récolter 10 000 euros pour une association. Lio, la célèbre chanteuse, connue pour son extravagance, faisait partie des cinq candidates. Mais elle ne s’attendait pas à rencontrer Cristina Cordula en personne. C’est donc avec des larmes qu’elle scelle sa première rencontre avec la styliste et conseillère en image la plus célèbre de la télévision. LDPeople vous propose de revenir sur cette semaine très haute en couleurs dans Les Reines du Shopping.

Les Reines du Shopping mettent des couleurs dans le gris de l’hiver

Les Reines du Shopping ont toujours autant de succès auprès du public. On ne se lasse pas de découvrir le thèmes de Cristina Cordula et de voir, jour après jour, les candidates donner le meilleur pour obtenir les compliments de l’animatrice. Mais nous n’avions pas à faire à des candidates ordinaires cette semaine passée. En effet, il s’agissait d’une semaine spéciale pour les associations. Arielle Domballe jouait pour Les Chats de Stella, Lio pour Autour du BPAN (une rare maladie neurodégénérative), Carine Galli pour association pour aider la recherche sur la sclérose en plaque, Séverine Ferrer pour les enfants atteints de troubles autistiques et enfin, Sylvie Tellier pour Les Bonnes Fées. 10 000 euros étaient à remporter à l’issue de cette semaine spéciale dans Les Reines du Shopping.

Vous le savez peut-être déjà, c’est la sublime Arielle qui a remporté cette édition. Le thème était d’oser la couleur en hiver, avec un budget de 450 euros. Cristina Cordula attendait de ses candidates qu’elles ne reculent pas devant l’extravagance, tout en restant dans le thème et cohérentes. C’est évidemment Arielle qui l’emporte car comme le dit Cristina Cordula, elle peut tout oser avec une élégance rare. Néanmoins, Lio était en deuxième position et vraiment très près du but. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, chez LDPeople, c’est ce qui s’est joué hors caméras. En effet, La chanteuse de Banana Split a versé de chaudes larmes lors de sa rencontre avec l’animatrice de l’émission Les Reines du Shopping.

Les larmes de Lio devant Cristina Cordula

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Lio avoue qu’elle a été prise de court en voyant arriver Cristina Cordula. Elle ne pensait pas qu’elle allait pouvoir la rencontrer si rapidement pendant le tournage. Emotive de nature, Lio a donc fondu en larmes en la rencontrant. L’animatrice des Reines du Shopping a été émue par la réaction de la chanteuse. Lio explique alors que c’est son “âme d’enfant qui a été impressionnée”. Voir une personne à la télévision et la rencontrer en personne ne fait effectivement pas le même effet. Malgré les larmes, il faudra comprendre qu’elle était ravie de faire enfin la connaissance l’une de l’autre.

Décidément, devant les caméras ou non, les émotions fortes ne manquent pas dans Les Reines du Shopping ! Une telle sincérité et émotivité aurait pu mettre Lio ou Cirsitna Cordula mal à l’aise. Mais il n’en est rien, elles gardent un excellent souvenir de cette semaine haute en couleurs. Et le public se rappellera du défilé de Lio qui a osé ouvrir sa veste !