Pascal Balland énervé? Se lâche totalement, avec ce message destiné à Laeticia Hallyday!

Pascal Balland a utilisé instagram pour partager ses sentiments envers Laeticia. Il a dit ce qu’il avait sur le cœur concernant l’ex-mannequin. Découvrez ce qu’il lui a écrit.

La veuve du taulier avait fait pleurer dans les chaumières avec cette nouvelle histoire d’amour qui semblait si bien commencer. Trois ans après la mort de Johnny, ses admirateurs imaginaient que l’ex-mannequins allait enfin pouvoir se reconstruire. Elle leur avait d’ailleurs annoncé dans les colonnes du Journal du Dimanche : « Cet été, après deux années si violentes et si douloureuses, j’ai fait la connaissance de Pascal ».

Avec Pascal Balland, Laeticia se sentait bousculée et respirait enfin

Auprès des journalistes du JDD, Laetica Hallyday se confie davantage. « Je n’étais pas prête à envisager quoi que ce soit avec un autre homme. Ça prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd’hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence », explique-t-elle.

Ver esta publicación en Instagram Golden hour 💛⭐️💛 Una publicación compartida de Laeticia Hallyday (@lhallyday) el 30 Ago, 2020 a las 6:26 PDT

Pascal Balland et Laeticia Hallyday, c’est une histoire qui a commencé en 2019. Cette année-là, ils se rencontrent pour la toute première fois. La jeune veuve partait sur l’île Saint-Barth pour se reposer. La guerre médiatico-judiciaire qui l’opposait à Laura Smet et David Hallyday l’a épuisée. Avec ses deux filles Jade et Joy, mais aussi quelques amis, elle se ressource dans ce petit paradis sur terre.

C’est dans ce tableau idyllique que Pascal Balland fait son apparition à point nommé. Le restaurateur parisien vit lui aussi un moment douloureux. En plein divorce, à 49 ans, il a besoin de se changer les idées. Les deux tourtereaux tombent sous le charme grâce à Clément Miserez, un ami de Laeticia qui les a mis en relation.

Lorsque Laeticia célèbre ses 45 ans, le mercredi 18 mars dernier, de nombreux amis la rejoignent pour l’occasion. Elodie Piège, Yaël Abrot, Hoda Roche, Hortense de Stève, Marie Poniatowski, Pierre Rambaldi, ou encore Sandra de Matteis.

Ver esta publicación en Instagram Automne 🍂🍁🍂 Indian summer @molly_elysewalker 💛 @elysewalker 🧡 Una publicación compartida de Laeticia Hallyday (@lhallyday) el 27 Sep, 2020 a las 9:19 PDT

Sa fille Jade lui fait la plus belle déclaration d’amour dans une story sur Instagram : « Joyeux anniversaire à la plus incroyable des mamans dans le monde entier. Je t’aime maman, tu m’inspires tellement. J’ai beaucoup de chance de t’avoir dans ma vie et comme maman. Une maman aussi attentionnée que toi. Je ne cesserais jamais de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. De tout ce que tu m’as appris dans la vie. Je t’aime à l’infini ! »

Pascal balance dans sa story

Pascal Balland exprime ce jour-là son attachement à la veuve du taulier. Dans une story lui aussi, il publie une photo de sa bien aimée avec ces quelques mots : « Je t’aime ». Malheureusement, cette histoire d’amour est aujourd’hui terminée.