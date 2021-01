Pascal Obispo: cette rencontre exceptionnelle a totalement changé sa vie!

Pascal Obispo est plus qu’un homme comblé ! Aux côtés de sa compagne Julie, le chanteur fête un évènement des plus importants pour leur vie de couple il n’y a pas si longtemps.

Pascal Obispo est au coeur de toutes les attentions depuis quelques temps. Le chanteur faisait notamment le buzz avec son nouveau projet “Pascal Obispo All Access”. Un produit qui permettrait à tous ses fans de mieux connaître ses œuvres, ses projets et bien d’autres points sur le plan musical. Plus qu’un simple projet, c’est une avancée de taille pour la carrière de celui qui a cédé son fauteuil de The Voice pour quelques temps. Mais s’il fait de nouveau parler de lui c’est pour une toute autre histoire désormais ! En effet sur le plan personnel, le chanteur a encore quelques secrets à dévoiler.

C’est notamment le cas pour son histoire avec sa femme actuelle. S’il est très discret sur le sujet généralement, Pascal Obispo a décidé de dévoiler certains faits à ses fans. Une publication faite sur son compte Instagram a d’ailleurs beaucoup surpris les internautes. Mais qui est donc celle qui aurait “changé la vie” du chanteur ? L’équipe de LD People a mené l’enquête pour vous !

Une vie amoureuse tumultueuse !

Célébrité à part entière, Pascal Obispo a connu plusieurs idylles dans le passé. Pour ne citer que quelques-unes, il y a notamment eu Isabelle Funaro avec qui il a été en couple durant de nombreuses années. Mais leur histoire n’a pas tenu le coup face aux difficultés apportés par la popularité du chanteur. Le divorce se fait d’ailleurs quelques temps seulement après leur union. Une situation qui a profondément blessé le chanteur mais dont il a réussi à se relever grâce à la rencontre d’une toute autre jeune femme !

Elle n’est autre que “sa Julie” avec qui il file desormais le parfait amour. Le couple qui compte 26 ans d’écart est très proche. Bien sûr, cette distance d’âge fait souvent l’objet de critiques de toutes sortes mais cela ne semble pas les déranger plus que cela. Cela se ressent d’ailleurs par la dernière publication du chanteur pour sa belle alors qu’il fêtait leurs 5 ans de mariage.

Pascal Obispo, totalement sous son charme !

“Quand j’ai rencontré mon épouse, ma vie a changé” a-t-il déclaré il y a quelques temps encore. En effet, Julie serait la personne la plus bienveillante et la pus gentille qu’il ait rencontré de toute sa vie. Une personne dont la joie de vivre et la simplicité ont beaucoup touché le chanteur. Elle a d’ailleurs participé à son succès actuel puisque la jeune femme a réussi à apposer sa trace dans les chansons de Pascal Obispo. Une collaboration dont les fruits se sont fait connaître depuis quelques temps déjà.

Elle a notamment été présente dans l’enregistrement de son 11ème album. Une occasion inédite pour Pascal Obispo puisque selon lui, elle a “équilibré sa vie, pour vivre desormais en paix“. Et cela se ressent parfaitement dans son changement de cap du côté artistique.