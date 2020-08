Pascal Obispo: découvrez qu'elles sont les femmes de sa vie !

Déjà presque 30 ans, que Pascal Obispo s’est fait connaître avec son premier tube Plus que tout au monde. Devenu en trois décennies, un artiste incontournable de la scène musicale française, le chanteur originaire de Bordeaux est également à l’origine de certains grands tubes d’autres artistes pour lesquels il a travaillé. Que ce soit Florent Pagny, Garou, Zazie, Marc Lavoine, Natasha St-Pier, Patricia Kaas ou encore Johnny Hallyday, Pascal Obispo a écrit un nombre incalculable de tubes que ce soit pour lui ou pour les autres. On se rappelle notamment de titres comme Personne, Millésime, Il faut du temps, Où et avec qui tu m’aimes, Lucie, Tombé pour elle, et encore une liste interminable de succès qui ont marqué sa carrière depuis le début des années 1990.

Très impliqué dans le projet des Restos du cœur, l’artiste est un véritable touche-à-tout. Il avait notamment participé à la grande aventure du célèbre spectacle Les dix commandements, en remportant cette année-là la victoire de la chanson originale de l’année au Victoire de la Musique. En 2010, il réalisera également sa propre comédie musicale Adam et Eve : la Seconde Chance, qui malgré un beau succès au Palais des Sports de Paris durant près de 3 mois, n’aura pas eu la chance de se produire en tournée sur les routes de France.Une carrière très riche pour l’homme de 55 ans pour lequel la musique est une véritable passion. On peut également le retrouver en télévision sur TF1 depuis qu’il a accepté un rôle de jury dans la célèbre émission The Voice, dans laquelle il n’aura pas eu la satisfaction de partager le plateau avec l’une de ses ex-petites amies.

En effet, si sa carrière artistique a été parsemée de nombreuses aventures, il en est de même pour sa vie sentimentale qui lui a fait rencontrer de nombreuses femmes qui ont traversé sa vie. Il avait d’ailleurs été pendant plus d’un an en couple avec la chanteuse Jenifer, avant que les deux stars ne se séparent pour voler vers de nouvelles aventures. Les deux ex-tourtereaux ne se seront donc pas retrouvés dans The Voice puisque la chanteuse corse n’officie plus aujourd’hui que dans le programme pour enfant.

Les femmes ont toujours tenu une importance primordiale dans la vie de Pascal Obispo aussi bien du côté des sentiments amoureux que de sa vie professionnelle. Même s’il n’y a jamais eu d’idylle entre eux, on peut associer le nom de Pascal Obispo à celui de Zazie qui, tous deux, ont, à de très nombreuses reprises, collaboré pour le plus grand bonheur de leurs fans. Comme notamment, lorsqu’ils avaient créé de concert, l’immense titre Allumer le feu, pour l’illustre Johnny Hallyday. Un titre qui avait reçu immédiatement l’approbation du public et dont Johnny se servait pour réellement embraser les stades lors de ses concerts mémorables.

Du côté sentimental, Pascal Obispo est aujourd’hui marié à Julie Hantson. La jeune mannequin de 26 ans sa cadette est effectivement devenu l’épouse du chanteur en septembre 2015 lors de noces qui avaient accueilli plus de 400 personnes dont un grand nombre de célébrités du show-business. Visiblement très heureux de partager la vie de celle qui lui permet de s’épanouir, Pascal Obispo ne manque jamais de la remercier de ce bonheur ” Julie est la personne la plus bienveillante que j’ai eu la chance de croiser. Depuis 5 ans, elle me fait un bien fou. Elle met en valeur mes qualités et m’aide à gommer mes défauts “ confiait le chanteur au journaliste qui l’a interrogé pour les colonnes du Parisien. “ Quand j’ai rencontré mon épouse, ma vie a changé. Elle m’a équilibré, je vis désormais en harmonie, je suis devenu quelqu’un d’autre et l’hommage aux femmes qui ont profondément changé notre façon de vivre, au niveau de la mode, de la science, du sport coulait de source “ expliquait-il.

Lors de ce long entretien, Pascal Obispo revenait également sur le bonheur qu’il avait de participer à l’aventure The Voice, aux côtés de trois coachs qui sont également des amis dans la vie. L’interprète de Lucie est en effet aux côtés de Marc Lavoine, Amel Bent et Lara Fabian dans la célèbre émission diffusée sur TF1. ” Je suis très heureux de démarrer cette nouvelle saison avec mes trois camarades. Je connais Marc depuis longtemps et je l’ai redécouvert grâce à The Voice. Il est très spirituel et je me marre bien à côté de lui. Lara est très douce, elle touche les talents au cœur. C’est une femme épanouie, guidée par la bienveillance, la sensibilité et le professionnalisme. J’échange avec Amel, elle me fait découvrir de nouveaux artistes et j’apprécie ses avis tranchés. Il y a beaucoup d’humanité entre nous, un peu comme si nous étions quatre frères et sœurs. On partage beaucoup avec nos différences et on se découvre différemment aussi avec cette émission “ confiait l’artiste, visiblement satisfait de sa collaboration à The Voice aux côtés notamment de Lara Fabian et Amel Bent. Encore deux autres femmes qui impressionnent le chanteur par leur talent et leur qualité humaine.

Marié depuis plus de 5 ans, Pascal Obispo avait vécu sa réelle première grande histoire d’amour dans les années 90 avec Isabelle Funaro. Alors âgé de 34 ans, il rencontre la jeune femme qui en avait 18 à l’époque. Ils se marièrent en 2000, à la mairie du 16e arrondissement de Paris dans une cérémonie très intime. De cette union, naîtra un petit garçon prénommé, Sean à qui d’ailleurs, il avait dédié une chanson intitulée Millésime, en 2008. Le couple divorcera finalement, mais restera très proche tout en réussissant à transformer un sentiment d’amour en une relation d’amitié. Aujourd’hui en couple avec l’humoriste et acteur Michael Youn, Isabelle Funaro a mis au monde deux autres enfants, Seven né le 7 juin 2011 et né le 4 juillet 2018.

Pour celui qui disait en 2013, ” Quand on ne trouve pas l’amour, on a beau être accompli dans sa vie professionnelle, on n’est pas équilibré “, les femmes ont toujours revêtu une importance capitale. Un sujet qui l’a tant de fois inspiré dans les textes qu’il a pu apposer sur ses célèbres mélodies qui ravissent ses fans depuis plus de 30 ans. Véritable amoureux des mots et de la musique, Pascal Obispo est également amoureux de la vie et de celles qui partagent, ou ont partagés, son existence.