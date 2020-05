Pascal Obispo: son épouse Julie poste une photo de son enfant Sean, la toile impressionnée

La femme de Pascal Obispo, Julie, connaît un fort succès sur les réseaux sociaux. Elle a posté cette fois , une photo de leur fils Sean Obispo.

À l’instant où la compagne du chanteur de « Tomber pour elle » a publié ces clichés, les fans du chanteur n’ont pas manqué de liker les photos, et il y a de quoi : Sean est un très beau garçon et selon certaines personnes, il aurait le même regard que son père Pascal Obispo.

Sur cette photo, Julien et Sean sont sous le soleil, et le jeune garçon a plutôt une tenue très « cool » sweet et jean délavé et troué assez large, ce qui n’est pas sans rappeler l’époque baggy.

Sa belle mère est quand à elle, assez. Séduisante avec ses lunettes de soleil, un petit haut et un gilet noir, ainsi qu’un mini-short et des bottes.

Voir cette publication sur Instagram #triptyque by P 😍 avec mon @seanobispo ❤️ #beaufils Une publication partagée par @ julieobispo le 20 Mai 2020 à 6 :12 PDT

Sean Obispo a 20 ans et il est plutôt beau garçon. Il peut remercier ses deux parents pour ce beau physique.

C’est d’ailleurs le fils de Pascal Obispo et d’Isabelle Funaro, son ex-femme aujourd’hui compagne de Michael Youn.

Le chanteur et jury de The Voice, a aujourd’hui refait sa vie avec Julie Hantson, à qui il a dit oui en 2015 au Cap-Ferret.

Pour l’instant ils n’ont pas d’enfants tous les deux.

Le chanteur est réputé pour contrôler son image et n’est pas d’accord avec toutes les photos publiées sur sa vie privée, ce n’est d’ailleurs pas dans ses habitudes de s’étaler. Mais pour le moment il n’a pas réagi à cette publication.

Les téléspectateurs doivent aussi encaisser une nouvelle difficile, pendant la crise du Coronavirus et avec les confinement, l’émission The Voice a été totalement repoussée et les fans vont devoir prendre leur mal en patience.

La nouvelle saison avait commencé en janvier dernier, mais les tournages de l’émission se sont arrêtés nets, lorsque le gouvernement Macron a annoncé les nouvelles mesures mises en places et dues au Covid-19.

Voir cette publication sur Instagram https://stars-solidaires.assoconnect.com/product/pascal-obispo 😊 Au profit de @protegetonsoignant 🙏🏻 Une publication partagée par @ julieobispo le 6 Mai 2020 à 11 :57 PDT

Une nouvelle très triste, lorsqu’on sait que les demi-finales et la finale devaient avoir lieu au Palais des Sports, à Paris début mai.

Fort heureusement, les deux derniers épisodes primordiaux tant pour le public que pour la chaîne TF1 devraient bien se dérouler durant le mois de juin, avec toutes les mesures barrière et nécessaires pour lutter contre la crise sanitaire du COVID19 qui a d’ailleurs fait de nombreuses victimes en France. En effet, la chaîne TF1 a d’ailleurs annoncé que « The Voice » serait de nouveau à l’antenne le 6 juin.

Une nouvelle qui réjoui les téléspectateurs de TF1 sur les starting blocks pour savoir qui sera le grand vainqueur de cette belle compétition entre chanteurs et chanteuses !

Marc Lavoine avait peur et évoquait de son côté une reprise tardive de l’émission en septembre, ce qui aurait été un grand drame tant pour l’équipe du jury, que pour la chaîne et aussi pour le public …