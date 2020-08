Pascal Obispo et Lara Fabian "The Voice" : c'est fini, ils sont sur le départ, découvrez les remplaçants !

Le jury de The Voice 2021 va, une nouvelle fois, changer. Florent Pagny va faire son retour et Vianney fait son arrivée, tandis que Lara Fabian et Pascal Obispo vont laisser leur place… Explications.

Exit Pascal et Lara Fabian

Alors que TF1 fait actuellement sa rentrée avec la septième saison de The Voice Kids, la version adulte de son côté, est en cours de préparation. Si la neuvième édition a été un peu chamboulée par le confinement, la dixième saison sera bel et bien sur les écrans cette année. Et comme c’est le cas depuis quelques années, il va encore y avoir des changements au sein des coachs. Alors que l’année dernière la chaîne avait renouvelée l’ensemble des jurés, cette saison il n’y aura que deux petits changements.

Pascal Obispo: Le quatuor de l’année 2020 n’aura donc pas fait long feu. Après une saison seulement, la moitié raccroche les gants. Selon les dernières informations de PureMédias, Pascal Obispo et Lara Fabian ne seront pas de la partie, tandis qu’Amel Bent et Marc Lavoine ont signé pour une deuxième saison. Leur remplaçant ont d’ores et déjà été trouvés. Il s’agit de Florent Pagny et de Vianney : “La saison 2021 sera marquée par le grand retour du coach historique Florent Pagny et l’arrivée du phénomène Vianney, deux artistes liés par une histoire commune. A leurs côtés, deux coachs déjà incontournables Amel Bent et Marc Lavoine” a notamment annoncé la chaîne.

Florent Pagny de retour, Vianney le nouveau venu

Il faut dire que le retour de Florent Pagny dans The Voice n’est pas du tout une surprise puisque si vous vous souvenez bien, il avait déclaré sur les ondes de RTL l’an dernier qu’il allait y retourner un jour. D’ailleurs, le chanteur avait même avancé une possible date : “Je leur ai dit que je reviendrai pour mes 60 ans donc ça va, c’est 2021 (…). Tout le monde me disait ‘Alors ‘The Voice’ ? Alors la tournée ?’. J’ai dit ‘Attendez, je viens à peine de finir !’ Je reviendrai pour mes 60 ans et mes 60 ans, c’est 2021“, avait-il alors déclaré. On peut le dire, l’interprète de “Savoir aimer” est fiable au niveau de ses promesses.

De son côté, Vianney arrivera comme novice dans l’émission de TF1, enfin presque. En effet, l’interprète de “Pas là” va épauler Kendji Girac dans la septième saison de The Voice Kids qui passe actuellement sur la première chaîne française. C’est sur son compte Instagram que le chanteur a fait son annonce : “Il m’a fallu du temps, mais je suis sorti de ma grotte et l’on m’a de nouveau proposé de rejoindre les fauteuils rouges” a-t-il commencé par dire avant d’aller plus loin dans ses propos : “Cette fois, je pense avoir des choses à dire à ces artistes plein de rêves et de talent, et surtout, je sais que j’aimerai ça. Il m’a fallu du temps. Mais je suis heureux de vous annoncer que les talents de The Voice pourront compter sur moi cette année“. Une bonne nouvelle donc.