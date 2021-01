Pascal Obispo lâche tout, claque la porte, il dévoile un nouveau projet à succès!

Pascal Obispo quitte tout ! Et ce, pour le plus grand bonheur de ses fans. En effet, cette rupture aux airs de renouveau pourrait bien être le rapprochement tant espéré de ses admirateurs.

On le sait tous, le monde de la musique est en berne depuis début 2020. Mais pas pour Pascal Obispo ! Bien au contraire, le chanteur a décidé de se focaliser sur son art pour en faire quelque chose de nouveau. Et il semblerait que le coach de The Voice ait réussi son coup. La preuve : l’annonce de sa rupture et son renouveau pour 2021. Une annonce à controverse certes, mais qui plaira sûrement à ses fans ! Ces derniers sont d’ailleurs nombreux à relayer l’information depuis que le chanteur en a parlé.

Rappelons que Pascal Obispo avait décidé de se retirer de la dernière édition de The Voice n pour se concentrer sur sa musique. Il avait alors déclaré qu’il « avait de nombreux projets » auxquels ils souhaitaient donner plus de temps. Et ses efforts ont portés ses fruits puisque désormais, les admirateurs du chanteur pourront découvrir les détails de ce nouvel investissement qu’il a réalisé.

Il rompt avec sa maison d’édition !

C’est rare et risqué mais Pascal Obispo a décidé de se lancer ! Après avoir refusé de rejoindre l’équipe de The Voice, le chanteur a également couper les ponts avec l’un de ses plus grands collaborateurs. En effet, il s’est affranchi de l’aide de sa maison de disque avec qui il est depuis plusieurs années. Une tentative très dangereuse pour sa carrière mais qu’il semble être prêt à prendre pour faire évoluer sa musique.

« J’adore les plateformes mais cela manque d’humanité, de vidéo » a-t-il déclaré auprès de ses fans. Et comme le chanteur est très actif, ses nombreuses productions sont souvent négligées ou oubliées. Mais il devrait bientôt remédier à cela grâce à ce nouveau projet qu’il a mis en place pour ses admirateurs ! A la fois moderne et pratique, c’est l’innovation pourrait rapidement augmenter la célébrité de Pascal Obispo !

Pascal Obispo dévoile son application !

Une application pour Pascal Obispo ? Oui, c’est bien cela ! Le chanteur a dévoilé son dernier projet qui s’intitule « Pascal Obispo All Access ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’une plateforme dédiée aux œuvres du chanteur que ce soit celles qui ont fait son succès ou celles qui viendront dans les années à venir. Disponible dès 5,99 euros sur les plateformes Google Play ou encore Play Store, cette dernière réserve bien des surprises aux abonnés.

Et pour cause : ce sont des dizaines de projets que le chanteur compte traiter. Ce sera d’ailleurs l’occasion pour les fans de découvrir « tous les styles qui le font vibrer » comme il l’indique dans son communiqué. Mais plus encore, Pascal Obispo prévoit de « livrer des nouveautés tous les vendredis ». Un projet audacieux mais qu’il pense pouvoir lui faire vivre de sa passion encore plus qu’avant. D’autant plus que c’est tout un investissement que le chanteur a fait puisque ce sont les recettes de ses dernières tournées qui ont été utilisées pour la création de l’application.