Pascal Obispo : les fans sont conquis par un cliché de lui en compagnie de son épouse

Pascal Obispo parvient à faire languir la rentrée à ses fans. En effet, le chanteur, et coach de The Voice, ne cache pas qu’il prépare une surprise de taille à ses fans. Et cette surprise est prévue pour la rentrée prochaine. La fin de l’été n’aura jamais été aussi attendue que cette année pour les fans du chanteur. Mais pour les faire patienter, il sait choisir des photos à partager qui leur font plaisir. Car, rares sont les fois où les fans de Pascal Obispo peuvent l’admirer en compagnie de son épouse, Julie Obispo. C’est désormais chose faite, et la photo du couple fait sensation sur internet.

Pascal Obispo, un amoureux transit

Pascal Obispo a trouvé l’amour en la personne de Julie Hantson. Depuis le 15 septembre 2015, ils sont mariés et filent le parfait amour. Julie est mannequin et Pascal Obispo s’inspire certainement d’elle et de leur relation lorsqu’il prépare de nouvelles chansons. La période de confinement n’aura pas été tendre pour l’artiste, mais grâce à son épouse, nous pouvons croire qu’il aura passé de meilleurs moments que certains. Car c’est une relation solide dans laquelle ils s’épaulent et se comprennent que partage le couple.

En effet, Pascal Obispo n’avait jamais été marié auparavant. Ce sont seulement deux relations officielles qui lui sont connues. La première était avec la mère de son fils, Sean, qui naît en 2000. Sa compagne d’alors se prénommait Isabelle Funaro. Ensuite, entre 2008 et 2009, Pascal Obispo vit une idylle d’une année avec la chanteuse Jenifer. Une histoire passionnée et tourmentée d’après les médias. Enfin, c’est avec Julie Hantson qu’il trouve son équilibre et c’est sans doute pour cette raison que les amoureux choisissent de se marier. Mais découvrez la photo qui fait le tour des réseaux sociaux, celle de Pascal Obispo et de son épouse.

Des vacances bien méritées pour le chanteur

Les tourtereaux sont rayonnants et ils sont apparemment au Cap Ferret pour profiter d’un temps de vacances en famille. Cependant, ce n’est pas tout ce que nous pouvons apprendre en scrutant cette publication sur le compte Instagram du chanteur. En effet, la description que rempli l’artiste sous cette image rappelle à ses fans qu’il prépare un nouvel album pour la rentrée. Une annonce qu’il a déjà faite quelques jours auparavant et qui aura donné envie aux fans de voir se finir l’été de façon précoce. Car ils trépignent d’impatience de découvrir les nouveautés de Pascal Obispo. Alors que le titre J’ai compté vient de sortir, mais seulement en radio, c’est maintenant l’album que les fans attendent de pied ferme.

Pascal Obispo travaille dur et rattrape le temps perdu du confinement

Pascal Obispo n’aura pas perdu de temps malgré la pandémie et le confinement. Présent pour ses fans dans les moments difficiles, il tentait de leur redonner le sourire via les réseaux sociaux. Mais également dans The Voice, il les divertissait avec joie. D’autant que c’est un de ses protégés qui remporte la victoire cette année. En effet, c’est Abi qui est élu le grand vainqueur de the Voice et Pascal Obispo n’en est pas peu fier. Il partage le bonheur de cette reconnaissance avec son poulain et reste intimement persuadé qu’il fera une belle carrière dans la musique.

Depuis la fin de The Voice et la levée des mesures de confinement, le travail a repris de plus belle pour Pascal Obispo. Il ne quitte plus son studio, sauf pour prendre du temps avec sa famille, et prépare un nouvel album qui se veut sensationnel. Les fans découvrent sur son compte Instagram de nombreuses publications en rapport avec la suite qui s’annonce pour la rentrée. Des making off, des vidéos, des extraits, mais l’essentiel de l’album reste un secret bien gardé. Pascal Obispo compte bien surprendre ses fans et ils sont ravis de cette volonté. Même si ils tentent de lui faire dévoiler des informations, ils savent que la chanteur tiendra sa langue jusqu’au moment venu et que l’attente aura valu le coup.

Rien n’arrête la créativité de Pascal Obispo

L’été de Pascal Obispo est donc mis à profit plus que jamais. La pandémie aura certainement décalé certains des projets dus chanteur. Mais il ne se laisse pas déstabiliser par les contraintes. En effet, Pascal Obispo sait qu’il n’est pas le seul à devoir affronter des événements inattendus. Cette période de pandémie est unique et personne ne sait vraiment à quoi s’en tenir. Ce qu’il sait, c’est qu’il faudra rester positif et combattif comme toujours. Ce sont alors des valeurs qu’il partage avec ses fans afin de leur donner du courage. Et avec l’annonce de la sortie prochaine de son nouvel album, il leur donne aussi de l’espoir.

Les fans de Pascal Obispo sont impatients. Tous les commentaires sous les publications du chanteur font écho à cette surprise qu’ils attendent tous. Pascal Obispo peut se sentir fier de savoir toujours autant galvaniser les foules. Mais également de pouvoir compter sur le fidélité de ses fans depuis tant d’années. Il peut profiter de ses quelques jours de vacances le cœur léger et reprendre des forces auprès de son épouse et de son fils.