Pascal Obispo se fait tirer dessus en plein concert, ce jour où il a failli perdre un oeil

Depuis maintenant près de 30 ans, Pascal Obispo fait partir des véritables tauliers de la chanson française. En tant qu’auteur, compositeur et interprète, il multiplie les tubes depuis maintenant plusieurs décennies. Mais le véritable bonheur de l’artiste, c’est de pouvoir se produire sur scène. Pourtant, il se souvient de ce jour où tout aurait pu basculer. En effet, lors d’un concert en Corse, Pascal Obispo se fait tirer dessus ! LD People vous explique tout.

Pascal Obispo : ce jour où tout aurait pu s’arrêter

Un mauvais souvenir

Au fil des années, Pascal Obispo s’est véritablement forgé une communauté de fans très fidèles. Ainsi, chacun de ses disques et chacune de ses tournées magistrales connaissent systématiquement un énorme succès. Mais comme toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde ! Aussi comme tout à chacun, Pascal Obispo a également des détracteurs. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à lui faire des reproches sur le choix de ses musiques ou de ses paroles. Pourtant, ils ne peuvent se douter qu’un jour, en tant que chanteur et artiste, il risquerait sa vie !

Alors que s’est-il réellement passé lors de ce concert à Ajaccio il y a près de 15 ans ? Sur le déroulement exact des faits, Pascal Obispo s’en est déjà expliqué par le passé. Notamment, en 2019 sur les plateaux de France Télévisions. Cette histoire aurait pu lui coûter la vie ; elle s’est en réalité déroulée en 1997. À cette époque, Pascal Obispo est au sommet de sa gloire. Toutes ses chansons sont de véritables tubes. Dès lors, il entame une tournée grandiose aux quatre coins de l’hexagone. Pourtant durant l’été, tout bascule sur l’île de beauté. LD people revient sur cette soirée qui reste gravée dans sa mémoire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pascal Obispo (@pascalobispo)

Un tir et puis… rien !

Pascal Obispo était très heureux de se rendre en Corse. Et le concert avait très bien commencé. Pourtant, durant le spectacle, le chanteur est touché par un tir de projectiles au-dessus de l’arcade sourcilière. Fort heureusement, il s’en sort sans de trop graves séquelles. Alors que s’est-il réellement passé ? Pascal Obispo s’explique : ” C’était une histoire de couple. Je pense une histoire de jalousie. C’était quelqu’un qui a tiré sur moi. Elle a dû lui dire, a priori : ‘ Pascal Obispo, je vais me le faire quand je veux. Puis il a dit : ‘ Moi aussi je vais me le faire quand je veux’. Et puis en fait, il nous a tirés dessus. Si elle était tombée deux cm plus bas que le sourcil, j’avais l’œil crevé. Il a tiré aussi dans le pied, sur mes musiciens “.

Selon certaines sources, l’auteur des faits était un jeune garçon de 19 ans. Selon les témoignages, il n’aimait tout simplement pas Pascal Obispo. Dès lors, lors d’un concert, il se saisit d’une carabine à plomb et décide de s’offrir le chanteur comme cible. Par miracle, ce coup de folie n’aura heureusement pas eu de graves conséquences. Pourtant après les faits, l’artiste est néanmoins marqué. Il rejoint rapidement Paris et pense même à arrêter le métier. Fort heureusement, ces événements ne sont plus qu’un lointain et mauvais souvenir pour lui. Et bien évidemment, Pascal Obispo a poursuivi sa carrière, pour son plus grand bonheur, et celui de ses fans.