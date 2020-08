Pascal Obispo The Voice: dérape et « choc » en faisant un bisou sur la bouche sans censure en direct !

Les internantes remarquent tous un fait pour le moins déroutant lors d’une des dernières diffusion de The Voice. Pascal Obispo, un des quatre coach et jury du show, embrasse une des candidates sur la bouche. Cette action n’a pas manquer de faire réagir sur les réseaux sociaux. Comme à chaque fois, The Voice suscite de vives réactions mais cette fois-ci, les décisions du jury ne sont pas en causes.

The Voice, chamboulée par le confinement

Le confinement pousse les chaînes de télévision à revoir leurs programmes. Et TF1 n’est pas la dernière ni la première a opter pour des solutions adaptées à la situation. Pour The Voice, l’émission est coupée en deux afin de permettre à la chaîne de diffuser le show plus longtemps sur le long terme. En effet, ils espèrent ainsi ne pas faire subir de coupure dans la continuité du show aux fans de l’émission. Le suspense est une des clés de l’assiduité du public, il ne faudrait pas lui laisser le temps de décrocher. Vouloir savoir qui sortira vainqueur de cette compétition musicale doit être une évidence pour les fans.

Un scandale autour de Pascal Obispo

Tous les samedis soirs, le public fonce regarder les prestations des talents de The Voice. Et tentent de deviner qui sera éliminer et qui restera. Souvent, les décisions des membres du jury ne font l’unanimité. Et cela provoque de vifs débats sur Twitter et sur d’autres réseaux sociaux. Cette fois-ci, ce n’est pas la raison qui fait de The Voice le centre des discutions. C’est plutôt un acte jugé choquant de Pascal Obispo envers une des candidates, Verushka. Un accident malheureux qui vaut à Pascal Obispo des critiques virulentes.

C’est moi ou son Pascal Obispo il vient de pécho Anouchka ? 😱 #TheVoice — Ahlem Belkhir (@BelkhirAhlem) April 25, 2020

Depuis, les éclaircissements ont été apportés à cette affaire. Ce « bisous ne serait qu’un accident, un rapprochement involontaire et maladroit. Les rumeurs n’ont pas attendu d’obtenir des explications avant de se lancer cela dit. Des rumeurs sur un couple, sur Pascal qui serait un séducteur, bref nous avons pu voir de tout circuler. Quoi qu’il en soit, cela a tout de même continuer à ajouter de l’eau au moulin de la promotion de The Voice sur les réseaux sociaux.

Des fans choqués puis déçus, mais toujours présents

De plus, les fans doivent se contenter de finir sur cette note avant de pouvoir reprendre The Voice. En effet, malgré le fait d’avoir couper en deux les diffusions, l’émission n’aura pas réussi à tenir jusqu’a la fin du confinement. Ce dernier devrait s’atténuer le 11 mai, sans pour autant nous rendre à notre vie d’avant la pandémie. Cette dernière n’en est qu’à ses débuts et nous allons devoir apprendre à cohabiter le temps de trouver un vaccin. Pire, si l’évolution de la crise sanitaire ne va pas dans le sens escompté, nous pourrions nous confiner comme depuis le 16 mars une nouvelle fois ou bien reculer la date du 11 mai à une date ultérieure.

C’est Nikos Aliagas qui est chargé par la production ne faire un message aux fans pour expliquer la situation. Dans l’impossibilité de reprendre les tournages et présenter des shows à la hauteur des attentes du public, il faudra faire preuve de patience pour connaître l’issue de The Voice. La suite suppose des concerts en direct dans une grande salle. Les moyens engagés sont colossaux et nous pouvons comprendre et les remercier de ne pas se résoudre à faire de The Voice une adaptation spéciale confinement. Cela risquerait de gâcher le principe de l’émission et de ne pas savoir véhiculer la même force d’émotion. Cette saison, nous avons pour l’instant eu droit à des shows exceptionnels. Il est tout à fait logique de continuer sur cette lancée, malgré l’attente dont il faudra s’accommoder.

La solidarité est une arme contre le virus qui fait rage

Et pour attendre, Pascal Obispo et Marc Lavoine s’occupent en faisant preuve de solidarité. Plusieurs initiatives voient le jour pour permettre de récolter des dons et venir en aide aux hôpitaux pendant la pandémie.

La première et à destination des « gens du secours » grâce à l’organisation de live sur le réseau social Facebook. Et la suivante est un titre que vous pourrez télécharger afin de participer à la solidarité envers les hôpitaux également.

Des initiatives qui se multiplient de la part des célébrités de la chanson qui vont même jusqu’a organiser de grands concerts, chacun de chez eux. Les fans sont ravis et les hôpitaux bénéficient de cet engouement. Une belle façon de faire de la musique une arme de partage universelle, un instrument de lutte contre le virus qui nous a plongé dans cette crise sanitaire. Tous les efforts combinés devraient permettre aux hôpitaux de relever la tête, eux qui étaient déjà bien mal loti avant la crise sanitaire. Ils vont maintenant donc pouvoir faire face et continuer de soigner au mieux les malades du covid-19.