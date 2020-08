Pascal Obispo “The Voice” se retire, il claque la porte et balance toutes les raisons de son départ

The Voice vient d’annoncer quels seront les quatre membres du jury pour cette année. Et deux d’entre eux vont changer. Il s’agit de Pascal Obispo est de Lara Fabian. Ils se retirent du show et vont laisser leurs célèbres fauteuils rouges à Vianney et à Florent Pagny. Mais, pour son départ, Pascal Obispo dénonce un incompatibilité dont nous allons vous donner les détails dans la suite de l’article.

L’arrivée de Vianney dans The Voice

Vianney est très heureux de rejoindre The Voice. Dans un de ses posts Instagram, il explique que ce n’est pas la première fois qu’il se voit offert de rejoindre l’émission. Et qu’enfin, cette année, il se sent prêt à “sortir de sa grotte”. En effet, Vianney est un chanteur de 29 ans. Mais dès ses 23 ans, il reçoit le prix de la révélation de l’année des victoires de la musique. Et l’année suivante, en 2016, il est sacré du trophée d’artiste interprète de l’année par la même cérémonie. C’est un grand artiste donc, qui réalise qu’il peut enfin faire preuve de pédagogie auprès des nouvelles générations d’artistes.

Pascal Obispo laisse son fauteuil rouge

Vianney explique donc que cela lui aura demandé du temps avant d’accepter. Car il voulait être certain de pourvoir s’impliquer, au moins autant que ses prédécesseurs. Pascal Obispo fait partie des personnes qui commentent la publication de Vianney. Il tenait à lui dire qu’il sera “bien placé” dans les beaux fauteuils rouges de The Voice. Ce à quoi le chanteur répond qu’il le remercie d’avoir chauffé le siège.

Pascal Obispo ne semble donc pas contrarié outre mesure par son départ. Et pour cause, il lui aurait été tout simplement impossible de continuer de s’investir dans The Voice. En effet, il souligne aujourd’hui l’incompatibilité de son travail d’artiste et celui de coach dans The Voice. Car il arrive à une étape de sa carrière qui lui demande de se concentrer davantage.

En revanche, Pascal Obispo insiste avec émotion sur le caractère extraordinaire de l’aventure que représente The Voice. Sur son compte Instagram, il partage une publication émouvante dans laquelle il explique sa décision. Pour lui, être dans un de ses célèbres fauteuils rouges est un honneur qu’il refuse de prendre à la légère. Alors, sachant qu’il arrive au terme de la préparation d’un long projet, il doit choisir. Avec The Voice, il aurait été occupé à des choses et le perfectionniste en lui a préféré se retiré. En effet, Pascal Obispo préfère s’appliquer et s’impliquer à fond dans ses projets. Et pour les fans de The Voice, même si il va leur manquer, cela est tout à son honneur.

The Voice change également Lara Fabian contre Florent Pagny

Aux côtés de Vianney, et pour remplacer Lara Fabian, c’est Forent Pagny qui arrive dans The Voice. Il est lui très heureux de rejoindre les rangs de cette aventure humaine et artistique, hors du commun. Florent Pagny est un bon ami de Pascal Obispo et de Marc Lavoine notamment, mais il apprécie tout autant Amel Bent et Vianney. Pas de doutes, l’équipe de coachs de cette année promet d’être détonnante.

Lara Fabian explique quant à elle son départ de The Voice du fait de la crise sanitaire. En effet, elle aurait adorer reconduire l’aventure. Mais résidant au Québec et la situation pandémique étant encore très instable, elle se refuse donc de mettre en danger les tournages du show.

Les anciens coachs de The Voice, Pascal Obispo et Lara Fabian, s’accordent donc pour dire que cette aventure est unique. Autant émotionnellement que professionnellement, ils ont rencontré des personnes formidables. Laisser leurs sièges de membre du jury, ils ne le font pass de gaité de cœur. En revanche, ils sont heureux que Vianney et Florent Pagny puissent eux aussi connaître ce plaisir de faire partie de la grande famille de The Voice.

L’aventure The Voice continue pour offrir au public de nouvelles soirées sensationnelles

La pandémie ne saurait empêcher l’émission de se poursuivre. En effet, même pour les derniers primes, The Voice parvenait à adapter les tournages. TF1 a plus d’un tour dans sa poche. Car à la télévision, et surtout lors des directs, il fait savoir réagir rapidement et répondre à n’importe quelle contrainte inattendue. La pandémie fait partie de ses contraintes imprévisibles et qui mieux que les professionnels du direct pour s’adapter dans l’urgence. Pas d’inquiétudes donc, The Voice se tiendra en temps et en heure. Les fans de l’émission peuvent donc déjà imaginer les équipes. Entre Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney, lequel verra son poulain aller au bout de l’aventure ?

Ils ont tous les quatre très envie de faire de leurs mieux. Pour le public et pour les talents, ils vont tout donner pour faire de The Voice, la plus belle aventure de l’année. Chaque soirée risque encore une fois de nous émouvoir au possible. Les frissons, les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres, nous allons vivre une nouvelle saison prometteuse.