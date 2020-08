Pascal Obispo en vacances torse nu, il rend fou les internautes !

Depuis plusieurs jours maintenant, Pascal Obispo et son épouse Julie ont posé leurs valises au Cap-ferret dans le Sud-Ouest de la France. Les tourtereaux profitent du soleil et de la fraîcheur d’une baignade. Retour sur les vacances caliente du chanteur.

Une belle histoire d’amour entre Pascal Obispo et Julie Hantson

Comme vous le savez sûrement, Pascal Obispo et Julie Hantson ont 26 ans d’écart. Mais cette dernière fait le bonheur du chanteur qui avait expliqué comment elle avait pu changer sa vie lors d’une interview dans C à vous sur France 5 : “Quand j’ai rencontré mon épouse, ma vie a changé (…) elle m’a équilibré, je vois en harmonie, je suis devenu quelqu’un d’autre et l’hommage aux femmes (dans son album, ndlr) qui ont profondément changé notre façon de vivre, au niveau de la mode, de la science, du sport etc (…) coulait de source” avait-il dit.

Et comme on peut le voir sur Instagram, le couple est très heureux. La récente photo ne peut qu’aller dans le même sens puisqu’on peut voir Pascal Obispo souriant en maillot, montrant fièrement l’un de ses tatouages (un dragon) sur une partie du pectoral et l’épaule gauche. De son côté, Julie Hantson s’affiche au naturel, dans un bikini à faire pâlir les fans du chanteur. Comme nous, ce cliché à fait réagir de nombreuses personnes et a suscité plusieurs commentaires : “Vous êtes magnifiques”, “Bonne vacances à tous les deux vous êtes très beaux”, “Très belle photo. Vous êtes un très joli couple”, “Canon” pouvait-on lire.

Pascal montre son corps à ses fans

Mais évidemment Pascal Obispo ne s’arrête pas là. Et si habituellement on peut profiter des clichés sexy de femmes, le chanteur est prêt à faire pareil. Ce dernier a ouvert le haut lors d’un shooting. Il a ainsi pris la pose au milieu des roseaux du Cap Ferret, les jambes immergées dans l’eau, lunettes de soleil vissées sur le nez, tandis qu’il tenait sa chemise largement ouverte sur son torse. Un cliché qui a évidemment tout de suite fait réagir sa communauté : “Un artiste aussi agréable à entendre qu à regarder“, “Oulalalaaa … j’ai chaud” ou encore “Waouuuu. Ca donne envie de venir faire un p’tit plouf dans l’eau ! N’est ce pas“, pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Malheureusement pour les femmes fans de Pascal Obispo, ce dernier est amoureux et bien amoureux : “Être tout seul dans la vie c’est pas forcément un chemin qui est facile à mener mais être avec une personne qui vous contredit, qui vous apporte d’autres choses, d’autres idées, d’autres films, d’autres musiques, d’autres façons d’être… Qui vous apprend à être poli, être un peu moins sauvage”. Voilà qui est dit.