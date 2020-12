Patricia Kaas a perdu des enfants: les confidences de la chanteuse sur la famille qu’elle n’aura jamais.

Patricia Kaas a fait vibré la France entière pendant des décennies. Son succès a même traversé l’Europe jusqu’à la Russie. Si la chanteuse peut être fière de sa carrière internationale, on ne peut pas en dire autant de sa vie familiale. En effet, la star à la voix unique fête aujourd’hui ses 54 ans. Mais elle ne rassemble aucune progéniture autour de son gâteau d’anniversaire. Découvrez pourquoi cette artiste a fait le choix de ne pas mettre au monde un enfant.

Ce samedi 5 décembre 2020, Patricia Kaas célèbrera ses 54 ans. Au sein de la rédaction de Ldpeople, nous sommes fans de cette grande chanteuse qui a bercé notre enfance. Comme Céline Dion, Patricia Kaas a commencé très vite à chanter puisqu’à 8 ans déjà elle brillait sur scène. Accaparée par la chanson, elle n’a jamais trouvé l’homme de sa vie.

Récemment, l’interprète de Mon mec à moi a révélé aux médias les raisons qui l’ont poussée à faire une croix sur la maternité. En 2011 déjà, la belle blonde sortait son autobiographie intitulée L’Ombre de ma Voix. A cette occasion, elle se confiait aux journalistes du magazine Gala.

« Ça peut choquer. Mais depuis l’âge de vingt ans, je gère ma vie.“​.

Patricia Kaas a alors expliqué qu’elle n’avait jamais trouvé chaussure à son pied, et qu’elle ne se voyait pas faire un enfant toute seule. En toute transparence, elle a même confiée avoir avorté à plusieurs reprises parce qu’elle n’était pas “dans des dispositions amoureuses assez poussées”.​

Et puis, “l’année 2010 s’est révélée éprouvante. », poursuit-elle. « Physiquement et moralement. J’ai terminé ma tournée Kabaret dans un état de grande fatigue et des analyses ont révélé que je ne pourrais plus avoir d’enfants“​.

« Lorsqu’on comprend qu’il est trop tard, on prend un coup dans la gueule !”

“Parfois, en songeant à la maternité, je me suis dit : ‘Tu t’en fous du père.’ Sauf que, quand tu tombes enceinte, non, tu ne t’en fous pas. Lorsqu’on leur apprend qu’elles attendent un enfant, certaines femmes éprouvent de la joie et d’autres de l’incertitude. » a-t-elle en effet détaillé aux journalistes de Gala en 2011. « En ce qui me concerne, soit je n’étais pas avec la bonne personne, soit ce n’était pas le bon moment. Il est arrivé qu’un homme me demande de garder notre enfant mais dans ma tête, mon choix était clair. Ça peut choquer. Mais depuis l’âge de vingt ans, je gère ma vie.“​

Deux ans plus tard, en 2013, la chanteuse confie ensuite dans les colonnes du magazine Closer qu’elle n’a pourtant regret. En effet, la chanteuse a désormais atteint l’âge de la ménopause. “Je ne peux pas vrai­ment parler de regret. C’était mon choix de ne pas avoir d’enfant (…) Toute­fois, lorsqu’on comprend qu’il est trop tard, on prend un coup dans la gueule !” On la comprend.