Patrick Bruel clashé dans “La France a un incroyable talent”, une allusion aux accusations qui pèsent sur le chanteur

Patrick Bruel est un chanteur que l’on ne présente plus. Ses fans connaissent toutes ses chansons par cœur et ont vraiment hâte de le retrouver sur scène, une fois que la pandémie laissera les concerts reprendre. Mais ce que les gens savent moins à propos de Patrick Bruel, c’est qu’il est sous le coups de lourdes accusations. En effet, à plusieurs reprises des jeunes femmes ont porté plainte contre lui pour agression. Les affaires n’ont jamais donné de suites et lestants du chanteur ne veulent pas le croire coupable. La présomption d’innocence prévaut mais cela n’empêche pas certaines personnes d’en rire. C’est le cas de Sugar Sammy, juge dans la France a un incroyable talent.

Patrick Bruel est pris pour cible sur Twitter à cause d’une blague de Sugar Sammy

Patrick Bruel a en effet fait l’objet d’un boutade pour le moins osée. En effet, l’un des quatre juges de La France a un incroyable talent s’est permis de faire référence aux accusations qui pèsent sur le chanteur. Alors que l’émission accueillait un homme présentant son art, il s’est malheureusement faire recalé par les juges. Et comme toujours, Sugar Sammy a trouvé un bon mot pour amuser son audience. Sauf que cette fois-ci, c’est Patrick Bruel qui était visé par son humour corrosif. Le talent sur scène “massait” sa partenaire en utilisant des couteaux dangereusement tranchants. Et lorsque tous les membres du jury ont appuyé sur le buzzer pour le faire stopper son show, ils ont chacun eu un mot à dire pour le candidat. Mais c’est Sugar Sammy qui a le dernier mot et qui suscite l’hilarité.

Il va effectivement oser faire allusion de façon très discrètes aux accusations lourdes qui visent Patrick Bruel, laissant entendre qu’il pourrait y croire. Car selon lui, personne n’a besoin de se faire masser avec des couteaux, sauf peut-être le chanteur. Une phrase qui va faire rire jaune Eric Antoine qui semble désolé de la référence mais ne saurait s’empêcher de rire.

Ce massage a l’air aussi relaxant que d’aller à l’abattoir #LFAUIT pic.twitter.com/lscV1MFaXP — Sugar Sammy (@sugarsammy) October 27, 2020

De lourdes conséquences se cachent derrières cette affaire

La France a un incroyable talent serait-elle prête à donner son avis sur les accusations qui pèsent sur Patrick Bruel ? C’est loin d’être le cas. En revanche, Sugar Sammy fait des blagues sur tout et tout le monde. Personne n’est à l’abris de son esprit vif et de ses remarques cinglantes. Les internautes adorent et s’inspirent alors de lui pour l’imiter. Patrick Bruel ne peut en revanche pas se défendre. En effet, il expliquait aux journalistes lors d’un entretien avec Paris Match, qu’il attendait que l’affaire soit close pour donner sa version des faits. En attendant, il préfère garder le silence à ce sujet. Mais bien qu’il reste discret, Patrick Bruel devra compter sur les vannes inopinées des internautes ou d’autres personnalités pour faire ressurgir cette terrible affaire. La punchline de Sugar Sammy ne risque pas d’être oubliée de sitôt par les fans de La France a un incroyable talent.