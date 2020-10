Patrick Bruel: État de santé! Opéré, il quitte la France, s’exprime et dévoile tout

Après des nouvelles assez inquiétantes parues dans la presse, Patrick Bruel rassure ses fans. Le célèbre chanteur a en effet confirmé avoir subi une lourde opération récemment. L’interprète de Casser la voix confie également passer sa convalescence hors de France. Tout aurait commencé en janvier 2020. Alors que l’artiste était présent pour les répétitions du concert des Enfoirés. Dans une récente interview, Patrick Bruel raconte sa mésaventure dans les moindres détails.

Patrick Bruel

Afin de préparer le show de l’œuvre caritative, le chanteur se trouvait sur scène au moment des faits. Mais dans des circonstances encore mystérieuses, il aurait fait une chute de plus de 1 mètre 60. Il n’en revient d’ailleurs pas de s’en être sorti sans de plus graves séquelles. Car l’accident aurait en effet pu avoir de plus graves conséquences ” Je suis tombé de 1 mètre 60 de haut sur le dos. Si mon genou n’avait pas cogné une paroi qui cachait les structures métalliques, est-ce que je serais en train de vous parler aujourd’hui ? Je ne sais pas ” a-t-il déclaré lors de son dernier entretien avec la presse. Il avait été directement transféré dans un service d’urgence pour être rapidement pris en charge. Un accident qui avait suscité une vive inquiétude auprès de ses fans.

Mais depuis sa chute, Patrick Bruel a dû repasser par la case hôpital pour subir une opération à la jambe. Selon ses propres déclarations sur Instagram le 2 octobre, son opération à la jambe aurait été réalisée avec succès. Mais il est encore très loin de pouvoir gambader. Il lui faut donc suivre une rééducation. ” Et voilà, il fallait en passer par là. Depuis le mois de janvier, on se demandait si on opérait ou si on n’oserait pas. On a fait une petite opération. Je crois qu’elle s’est bien passée. Quelques semaines de rééducation et ce sera parfait “ a-t-il déclaré. L’ensemble de ses concerts ont ainsi été annulés.

Patrick Bruel avait donc décidé après cette intervention de se rendre dans un centre spécialisé afin de retrouver toute sa motricité. Et il a jeté son dévolu sur l’Espagne. Le célèbre acteur et chanteur s’est donc rendu à la clinique SHA Wellness, située à Alicante dans la province de Valence. Cet établissement très renommé est un centre de santé 5 étoiles proposant des prestations médicales de très haut niveau. Construit au bord de la mer, cet hôpital palace offre une vue imprenable sur la Méditerranée dans un joli écrin de verdure. L’artiste partage d’ailleurs un cliché de ce séjour ensoleillé sur le réseau social. Cette publication a rassuré ses admirateurs, visiblement très inquiets pour le chanteur. De très nombreux messages de soutien lui ont été adressés.

Patrick Bruel a repris néanmoins le travail. Même s’il n’est pas encore au top de sa forme. L’artiste prépare en effet la sortie de son prochain Dvd Live, normalement bientôt disponible à la vente. Mais avec ce nouveau confinement, il est difficile de réellement prévoir la suite des événements. Patrick Bruel pourra peut-être profiter de ce laps de temps pour se remettre sur pied définitivement.