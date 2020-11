Patrick Bruel a failli y rester! Les cris de Liane Foly et Jenifer, Il revient sur sa chute incroyable!

Patrick Bruel vient de passer une année très difficile. Heureusement, ses calvaires touchent bientôt à leurs fins ! Le chanteur a en effet attrapé le Covid-19. Et en plus, il s’est remis difficilement de sa rupture des ligaments croisés. Retour sur cette terrible chute sous les yeux de Liane Foly et Jenifer, pendant les répétitions du spectacle des Enfoirés.

Sur les ondes de RTL, l’interprète de Qui a le droit ? est revenu sur le terrible accident qui aurait pu lui coûter la vie. Ce samedi 28 novembre 2020, Patrick Bruel répondait à la simple question “ça va mieux ?” de l’animateur radio Eric Dussart. D’un coup, tout lui est revenu en mémoire : la douleur, les hurlements de Liane Foly et de Jenifer… “”J’aimerais vous dire oui, pendant neuf mois ça a été très difficile avec beaucoup de rééducation.“, a-t-il alors répondu.

“Pendant neuf mois ça a été très difficile.”

En janvier dernier, le chanteur de 61 ans répétait en effet avec ses collègues le dernier spectacle des Enfoirés. Mais il chute de l’estrade et se rompt les ligaments croisés. Ça aurait pu être bien pire ! Heureusement, aujourd’hui, sa blessure commence à guérir. Le plus dur semble donc derrière lui.

“Ça aurait pu être catastrophique, ça s’est joué à peu d’être dans un sale état.”

“Je parlais, j’étais avec le téléphone et à un moment donné je recule, et je tombe en arrière d’un mètre soixante. J’entends encore le hurlement de Liane Foly et de Jenifer, a détaillé l’artiste. Je vois ensuite la présence bienveillante de Patrick Fiori et d’Ary Abittan autour de moi, je suis un peu sonné, et je comprends que c’est le genou mais que le reste ça a l’air d’aller. Heureusement que le genou a touché une paroi, ça aurait pu être catastrophique, ça s’est joué à peu d’être dans un sale état.“, relativise Maurice Benguigui de son vrai nom.

Manque de bol, Patrick Bruel contracte ensuite le Covid-19. Une fois guéri, il part pour l’Espagne. C’est dans un centre de remise en forme en Espagne qu’il soigne ensuite son genou.

“Je me suis fait opérer il y a un mois et j’ai encore un peu mal, c’est la rééducation (…) C’est un peu embêtant parce que c’est long mais ça ne m’empêchera pas de remonter sur scène“, a précisé Patrick Bruel au micro d’Eric Dussart. Que ses fans se rassurent : la vedette des Enfoirés participera bien au concert 2021. Il reprendra également sa tournée intitulée Ce soir, on sort… Elle avait été interrompue à cause de la crise sanitaire.