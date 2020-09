Patrick Bruel ne peut plus reculer, il fait une bien triste annonce “la mort dans l’âme”

Patrick Bruel vient de partager une courte vidéo sur Instagram. En effet, il ne pouvait plus reculer et devait prendre son courage à deux mains. Informer ses fans sur la suite des événements n’était pourtant pas une mince affaire pour le chanteur. Patrick Bruel est bouleversé mais cette décision se devait d’être prise : sa tournée est reportée. La pandémie revient pour la rentrée avec une seconde vague de contamination qui place plusieurs départements en zone rouge. Et dans de telles conditions, impossible pour Patrick Bruel d’assurer la sécurité de ses fans lors de ses concerts. Tous les détails de cette décision se trouvent dans la suite de l’article.

Patrick Bruel doit être honnête avec ses fans

Patrick Bruel n’est pas de ceux qui prennent à la légère la pandémie de Covid-19. En effet, la chanteur a lui-même était éteint par la maladie au début de la crise sanitaire. Souvenez-vous, en mars dernier, le Président de la République décrétait que pour gérer l’afflux des patients dans les services de réanimation, la France devait se confiner. Nous étions le 16 mars au soir lorsqu’Emmanuel Macron annonçait cette mesure. Pendant six semaines, nous avons alors restreint nos déplacements au minimum vital. Car toutes les deux semaines, nous voyions la période de confinement se prolonger indéfiniment.

La crise sanitaire du mois qui démarrait au mois de mars nous a vraiment secoué. D’abord les hôpitaux évidement car ils étaient ben première ligne de cette lutte contre un ennemi invisible. Mais ensuite, tous les corps de métiers ont été atteint pas la crise. Les artistes notamment, ainsi que les techniciens divers qui les accompagnent, ne pouvaient plus se produire. Dans la panique des débuts de la crise, et par manque de visibilité sur l’avenir, les concerts ou autre évènements culturels se sont vus reportés. Ainsi, Patrick Bruel aussi a été contraint de reporter ses concerts des lois de mai et de juin à des dates ultérieures.

Sans perdre son optimisme en l’avenir, le chanteur est bien triste

Pendant cette période, celle de la première vague de l’épidémie, l’espoir était mis sur le fait que la rentrée serait différente. Mais après des vacances insouciantes et le constat d’un relâchement des gestes barrières, la deuxième vague de l’épidémie est bien installée en France aujourd’hui. Comme au début de la crise sanitaire, nous n’avons que peu de visibilité sur la suite des événements. Mais la différence est que les français continueront à travailler, l’économie ne s’arrêtera pas une seconde fois. De plus, le gouvernement affirme également qu’un confinement généralisé de tout le pays est à proscrire. Des confinements ciblés en revanche sont à envisager pour éviter que la situation se retrouve hors de contrôle. Pas question cette fois-ci de laisser nos hôpitaux déborder.

Les hôpitaux sont d’ailleurs mieux équipés aujourd’hui qu’au début de la crise. C’est pourquoi le scénario d’un confinement global n’est pas retenu. Mais malgré toutes les préparations qui se voulaient rassurantes, malgré toutes les démarches pour ralentir la propagation du virus, la deuxième vague est là.

Un nouveau changement de programme pour la tournée de Patrick Bruel

Patrick Bruel aussi pensait que la crise sanitaire serait de l’histoire ancienne en septembre. Mais force est de constater que la crise est bien présente. Il prend le temps d’adresser un message à ses fans alors qu’il se trouve à Angoulême. Présent au festival du film francophone pour y présenter Villa Capri, Patrick Bruel pense à son public.

Il sait que la situation est grave et refuse d’avoir toutes les informations avant de partager la triste nouvelle. En effet, le chanteur ne peut pas se résoudre à garder cela pour lui. C’est alors plein d’amertume qu’il annonce un nouveau report de sa tournée. En effet, les dates de ses concerts déjà reportées de mai et juin vers septembre et octobre, sont de nouveau reportées au printemps prochain.

On a pourtant essayé jusqu'au dernier moment… Immense déception.

C’est avec une émotion particulière que Patrick Bruel annonce cette artiste nouvelle à ses fans. En effet, pour les artistes comme lui, la scène est un lieu très important. Partir en tournée c’est rencontrer ses fans, les voir vibrer et partager avec eux des émotions uniques. Un artiste comme Patrick Bruel vit pour de tels moments. Malheureusement, les fans de Patrick Bruel vont devoir se résigner à continuer de patienter pour voir la star sur scène.

La pandémie n’épargne pas les artistes

La chanteur n’annonce pas encore les dates des futurs concerts mais il les annoncera la semaine prochaine d’après son message. Il explique également qu’il est extrêmement triste de devoir prendre cette décision. En revanche, il est conscient que c’est un choix qui s’impose à lui. En effet, Patrick Bruel veut faire passer la santé avant tout, quitte à attendre le mois de septembre prochain pour avoir ses fans en tournée. Et enfin, il insiste sur l’utilité des gestes barrières et sur le port du masque. Patrick Bruel craint que l’épidémie soit aussi terrible en septembre qu’elle a pu l’être en mars dernier. Inquiet pour ses fans, il rappelle donc qu’il est indispensable de faire preuve de la plus grande vigilance.

Néanmoins, une chose est certaine pour Patrick Bruel, la tournée est reportée et pas annulée. En effet, il se refuse à baisser les bras face à l’adversité. La pandémie ne privera pas ses fans de le voir en concert, ni lui de jouer pur eux. Il ne veut pas se résoudre à la laisser gagner et préfère ainsi agiter des lueurs d’espoir. Patrick Bruel croit donc que la situation ne peut que s’améliorer et souhaite que ses fans puissent se raccrocher à cette pensée.