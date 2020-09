Patrick Bruel partage un cliché “très émouvant” sur les réseaux sociaux

Patrick Bruel a partagé un cliché très émouvant il y a quelques heures. l a débuté la toute première vendange de son domaine viticole, situé dans le Vaucluse. Explications.

Patrick Bruel contraint de repousser sa tournée

Il y a quelques jours, Patrick Bruel avait pris la parole pour annoncer le report de sa tournée qui aurait du débuter dans les prochaines semaines : “L’objet de ce message, c’est de vous parler de la tournée qui devrait reprendre en septembre, octobre, mais ça ne va pas être possible. Les conditions ne sont pas requises. C’est la mort dans l’âme que je vous annonce que l’on va devoir reporter” a déclaré le chanteur, visiblement très attristé par la situation. Mais le chanteur ne veut pas prendre de risque ni pour lui, ni pour ses fans, d’ailleurs il insiste sur le fait qu’il faille continuer à respecter les gestes barrières et qu’il faille penser à sa “santé avant tout“.

Ver esta publicación en Instagram On a pourtant essayé jusqu’au dernier moment… Immense déception. Una publicación compartida de Patrick Bruel (@patrickbruel) el 1 Sep, 2020 a las 7:13 PDT

Evidemment comme à chaque fois les internautes sont partagés. Entre ceux qui pensent que le Coronavirus est une période pas sympa et ceux qui pensent que c’est une bonne idée, les commentaires partent dans tous les sens : “Marre de cette période ! Et de notre vie volée…“, “Tu as raison, la santé avant tout. Bien sûr que les billets seront conservés. On sera au prochain rendez-vous bien sûr. Ce n’est pas ce virus qui va rompre le lien“, “Sage décision pour que les retrouvailles soient belles” pouvait-on notamment lire sous la vidéo.

Patrick Bruel est prêt pour les vendanges

Si ces dernières semaines ont été difficiles pour Patrick Bruel entre l’annulation de sa tournée et l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux, le chanteur a enfin pu souffler et avoir une belle raison de se réjouir. En effet, celui qui se produira bientôt à l’Olympia dans le cadre de la soirée de France 2 Tous unis pour le Liban a partagé une photo émouvante de lui sur son compte Instagram. Il a notamment écrit en légende : “Premières vendanges test du domaine LEOS. Très émouvant… Merci à tous pour cette nouvelle aventure“.

Tout en posant fièrement au milieu de ses propres vignes avec une grappe de raisin mûr à la main, Patrick Bruel a mis en avant son équipe. Dans quelques mois, le chanteur pourra donc goûter un vin produit sur ses arpents : “Je n’ai aucune région préférée. Je suis très épicurien. Je pense que les vins doivent toujours être accompagnés par des plats, des rencontres, des gens, des situations, des moments de vie. Il y a une échelle de valeurs, de qualités” avait-il déclaré il y a quelques temps. Evidemment si vous buvez, il faut toujours le faire avec modération.