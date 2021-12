Patrick Bruel : taclé violemment par Kelly Vedovelli, il ne se laisse pas faire !

Taclé par Kelly Vedovelli sur l’émission « Touche Pas À Mon Poste » de C8, le chanteur ne s’est pas emporté dans la foulée. Peut-être n’avait-il pas vu ce tacle ou était simplement trop occupé à autre chose. Mais malgré l’attente, une réponse est finalement arrivée. Deux semaines après, il profite d’un post sur son compte Instagram pour répondre dans un ton voilé à la DJ.

Patrick Bruel recadre Kelly Vedovelli et maintient sa position

Bien qu’elle se soit fait attendre, la réplique de Patrick Bruel est finalement venue. Sévèrement critiqué le 29 novembre dernier par Kelly Vedovelli sur sa position sur le pass vaccinal, le chanteur a préféré répondre au moment le moins attendu. Contrairement à la DJ qui l’a dézingué sur le plateau de C8, c’est à travers un message sur son compte Instagram que Patrick Bruel réplique.

Interrogé par ses fans sur les raisons d’annulation de ses concerts en France, le chanteur profite de cet échange pour recadrer Kelly Vedovelli. « Vous êtes nombreux et c’est bien légitime à nous interroger sur ces reports totalement indépendants de notre volonté. Ils sont reportés évidemment pour des raisons sanitaires », répond ainsi le chanteur à ses fans. « Je suis le premier désolé, croyez-moi, mais les retrouvailles n’en seront que plus belles. Pour le moment, les concerts au casino de Paris sont maintenus », ajoute-t-il. Ce message n’est pas étonnant. Avec la 5ème vague du Covid, nos activités ne peuvent pas reprendre à la normale et tout le monde est impacté. De nombreuses classes ferment leurs portes en ce moment car beaucoup d’enfants sont touchés et nous avons atteint des niveaux semblables aux vagues précédentes.

Ce message posté sur son compte Instagram s’adresse à ses fans. Cependant, pour beaucoup, le chanteur a plutôt saisi l’occasion pour répondre à Kelly Vedovelli. Dans ce message déguisé, Patrick Bruel maintient ainsi sa position d’un pro pass vaccinal. Les critiques de la DJ ne semblent donc pas le démotiver.

« Tu n’es pas médecin, tu fermes ta bouche »

Le 29 novembre sur C8, Kelly Vedovelli n’a pas été tendre avec le chanteur. Lors d’un concert, le 25 novembre à Bruxelles, Patrick Bruel tient des propos dans lesquels il accable les anti vaccins. « Merci de jouer le jeu des gestes barrières, merci de faire attention, parce que c’est grâce à ça qu’on est là aujourd’hui. On a envie que cet effort extraordinaire qui a été demandé à tous serve à quelque chose », avait-il lancé avant d’ajout une dernière phrase fâcheuse. « À l’occasion, allez dire à vos copains qui n’ont pas envie de se vacciner qu’ils commencent à nous saouler ! », lâche-t-il.

Ce message ne passe pas inaperçu. Quelques jours plus tard dans « Touche Pas À Mon Poste », Cyril Hanouna et son équipe remet cette fois l’extrait du chanteur en débat. À sa prise de parole, Kelly Vedovelli ne mâche pas ses mots. Cette prise de position n’a étonné personne, les téléspectateurs étant habitués à ce que la jolie Kelly ne se laisse pas faire et prenne ouvertement la parole lorsqu’un comportement ne lui convient pas. C’est d’ailleurs pour ça qu’elle est chroniqueuse, pour donner son avis sur les questions de société.

Elle y va très fort. « J’en ai marre des gens qui divisent tout le monde. Il dit ce qu’il veut et moi aussi j’ai le droit de dire ce que je veux (…) Si t’es pas médecin, tu fermes ta bouche », balance ainsi la DJ qui se sentait visiblement agacée par les propos du chanteur. On remarquera la politesse de la jeune femme, qui malgré son énervement, semble faire attention aux mots qu’elle emploie. Une bonne chose vu le nombre de personnes d’un jeune âge qui la suit quotidiennement sur l’émission mais également sur Instagram où elle est très populaire.

« Il y a des gens pour et des gens contre… on va faire comme le vote, chacun garde son avis pour soi, mais tant que tu n’es pas médecin, tu fermes ta bouche… tu te tais », en rajoute-t-elle. Reste à savoir si cette guéguerre entre les deux célébrités va continuer.

Kelly Vedovelli serait donc anti-pass sanitaire ? C’est la question que beaucoup d’internautes se sont posé suite à la virulence de la jeune femme, virulence qui serait moindre lorsqu’elle entend des gens prendre position mais pour arrêter le pass. Il est en effet possible qu’elle ait fait son choix, et qu’elle ne soit finalement pas très neutre. La jeune femme, soupçonnée d’être secrètement en couple avec l’animateur de son émission Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna, n’en serait pas à son coup d’essai. Toujours est-il que ce mini scandale est réussi puisqu’il fait parler !