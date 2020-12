Patrick Fiori en béquilles, au plus mal, révèle ses gros ennuis de santé qui l’empêche de marcher

Une fois de plus, Nikos Aliagas a réservé un grand nombre de surprises à son invité. En effet, dans La chanson secrète, le célèbre animateur a prévu toute une série d’invités très spéciaux pour la star du jour. Ainsi ce 12 décembre 2020, Patrick Fiori n’a pu cacher son émotion. Pourtant, le chanteur ne semblait pas au mieux de sa forme. D’ailleurs à la grande surprise des téléspectateurs, il est arrivé sur le plateau équipé de béquilles. Dès lors, ses fans font part de la plus grande inquiétude. LD People vous révèle quel est son état de santé !

Patrick Fiori : obligé de se déplacer en chaise roulante

Une soirée riche en moments émouvants

Dans son émission La chanson secrète, Nikos Aliagas a pour habitude de surprendre ses invités. Et cette fois-ci, ce fut encore le cas. Car Patrick Fiori ne peut se douter de ce qui l’attend. Au fil des minutes, il ne peut d’ailleurs cacher les larmes qui coulent sur ses joues. En effet, un grand nombre de ses amis est présent pour l’occasion. Ainsi, toute sa famille est également à ses côtés sur le plateau. Parmi ceux-ci, se trouvent ses amis, ses proches, son père Jacques et sa maman Marie-Antoinette. De plus, un grand nombre de stars lui ont fait l’honneur de leurs présences.

Le chanteur Florent Pagny et l’acteur Kad Merad se sont même joints à tout le clan présent dans l’émission. D’ailleurs, ils n’ont pas hésité à chanter une polyphonie traditionnelle Corse très chère au cœur de Patrick Fiori. Mais les moments prenants ne s’arrêtent pas là. En effet, Slimane interprète le titre Les gens qu’on aime pour le plus grand bonheur de l’assistance. Mais pour Patrick Fiori, l’émotion est trop forte. Il ne peut s’empêcher de pleurer.

Une présence malgré des ennuis de santé

Tout semble donc réuni pour un moment d’exception. Malheureusement, Patrick Fiori est loin d’être au sommet de sa forme. Dès son arrivée sur le plateau, les téléspectateurs le découvrent très affaiblis. D’ailleurs, Nikos Aliagas doit l’aider à rejoindre sa place. Âgé aujourd’hui de 51 ans, le chanteur a du mal à se déplacer seul. Mais en réalité, ces images datent de septembre dernier. Car à cette époque, la vedette apparaît mal en point. Et de toute évidence, la douleur se lit sur son visage. Dès lors, le présentateur lui demande de ses nouvelles. ” Des soucis de ménisque “. Et apparemment, c’est très douloureux. ” Ils m’ont tout fait. Les béquilles, le fauteuil roulant, mais tu sais quoi, c’est toi que je préfère “.

Malgré ce trait d’humour, Patrick Fiori ne paraît néanmoins pas très en forme. Il reconnaît même avoir très mal. Mais cette soirée, il ne l’aurait raté pour rien au monde. Et au vu du résultat, son choix semble avoir été le bon. D’ailleurs, les téléspectateurs ont également apprécié ce show. Puisqu’une fois de plus, ils étaient plusieurs millions devant leur petit écran. Trois mois après cet enregistrement, Patrick Fiori semble en tout cas lui aller beaucoup mieux. Et aujourd’hui, il n’a plus qu’un seul espoir : pouvoir bientôt reprendre sa tournée. LD People vous tiendra évidemment au courant de la reprise de ce tour de chant très attendu.