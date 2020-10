Patrick Fiori piégé par ce célèbre animateur, il jure qu’il n’ira plus jamais sur son plateau!

Patrick Fiori: Jade et Eric Dussart ont invité Patrick Fiori ce samedi 10 octobre. Pour l’émission On refait la télé, le chanteur a asséné qu’il ne mettrait plus jamais les pieds chez un animateur vedette du PAF.

Patrick Fiori a une dent contre l’un des animateurs les plus célèbres de la télévision française. Au micro de RTL, il a annoncé qu’il n’accepterait plus jamais une invitation dudit animateur.

De ses TOC à l’Eurovision, de nombreuses confidences

Samedi 10 octobre, Patrick Fiori faisait la promotion de son nouvel album Un air de famille. Au micro d’On refait la télé, l’invité n’a pas hésité à faire de nombreuses confidences. Il a évoqué auprès de Jade et Erid Dussart ses TOC (Troubles Obsessionnels du Comportement). Il a reconnu également se tenir prêt pour participer à un prochain concours Eurovision. Le chanteur corse a également annoncé que la saison anniversaire de The Voice serait pour le moins exceptionnel.

Patrick Fiori : “Il n’a pas tenu sa parole”

Patrick Fiori ne s’épanche jamais sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. Le public sait très peu de choses sur sa vie privée. Alors, quand Jade a diffusé un extrait de Tout le monde en parle, Patrick Fiori s’est senti mal. Car cet extrait n’a rien de banal. Thierry Ardisson pose une série de question très osées au chanteur corse. On entend notamment l’animateur vedette lui demander :“Vous préférez une femme qui ba*se bien mais qui est infidèle ou une femme qui ba*se mal et qui est fidèle ?”. A cette époque, le chanteur n’avait que 19 ans. Il a osé essayer une réponse pour tenir tête à l’homme en noir. Et il l’a très vite regretté.

“Je veux bien l’initier si elle ba*se mal, peut-être qu’elle sera moins infidèle.”

Peut-être que la fougue de la jeunesse l’a poussé à tenter cette phrase, en tous cas il aurait préféré ne jamais la prononcer : “Je veux bien l’initier si elle ba*se mal, peut-être qu’elle sera moins infidèle.” Patrick Fiori a aussitôt chuchoté au micro de RTL : “Faut pas passer ça…”. Pour faire bonne figure, il a expliqué qu’il ne se rendrait plus jamais chez Thierry Ardisson.

Patrick Fiori a ensuite rappelé qu’il avait prévenu Thierry Ardisson avant l’enregistrement : “Attention, je ne suis pas prêt pour certaines choses alors entends-le. Je veux bien jouer le jeu mais je ne suis pas prêt pour ça”, lui aurait-il demandé. Mais bien sûr, Thierry Ardisson n’a rien écouté.

“Il n’a pas tenu sa parole”, regrette Patrick Fiori. Il ne déteste pas pour autant l’émission Tout le monde en parle : “Le programme était top, les gens étaient super, mais je pense que je n’avais pas ma place dans cette émission-là“, a-t-il conclu. “Je ne retourne pas là où ça ne va pas, c’est réglé !”, a-t-il asséné.