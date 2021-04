Patrick Juvet : Voici l’identité des plus grands amours de sa vie, Révélations !

Chanteur émérite, Patrick Juvet fait partie de ces artistes qui cultivent le mystère sur leur vie privée. Comme bien d’autres stars, il a fait le choix de garder pour lui les détails de sa vie amoureuse mais aussi d’autres pans de son intimité. Un choix que l’on ne peut que considérer comme sage étant donné les répercussions que la célébrité peut avoir sur l’entourage. Ainsi même à son décès, tout s’est fait dans la plus grande discrétion pour garder cette habitude qu’il avait depuis toujours.

Seulement quelques temps après son décès, des nouvelles le concernant son apparue. Et pas n’importe quelles informations ! Les fans de Patrick Juvet seront contents d’apprendre que le chanteur avait une vie amoureuse bien remplie. Qui sont ceux et celles qui ont particulièrement été importants pour lui ? L’équipe de LDPeople a décidé de faire le point sur le sujet pour vous en exclusivité ! Découvrez les détails dans la suite de notre article.

Une carrière florissante et complexe

Le parcours de Patrick Juvet n’est pas des plus calmes. Le chanteur a fait ses débuts dans les années 70 et contre toute attente, il s’est rapidement démarqué de ses concurrents. Considéré comme un « chanteur à minettes », ce dernier ne manque pas d’attirer l’attention des jeunes femmes qui se comptent par milliers parmi ses fans. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui l’ont autant poussé et qui ont fait de chacun de ses tubes des succès. De quoi le rendre fier même s’il ne comprenait pas toujours l’attrait qu’il présentait pour ses admiratrices. Ce qui est pourtant sûr, c’est que ces demoiselles vouaient une grande attention à chacun de ses nouvelles sorties et la popularité de ce dernier est restée intacte malgré les années.

La célébrité n’ayant pas que des avantages, Patrick Juvet a également connu quelques désagréments durant sa carrière. Son agent indique d’ailleurs récemment que l’artiste « a connu des hauts et des bas, des périodes fastes, d’autres moins /. Son problème reposait principalement sur les excès d’alcool qu’il partage avec de nombreux autres chanteurs de son époque. Une dépendance qui le pousse à des extrêmes dont les effets ne sont pas toujours positifs pour sa carrière. Et c’est d’ailleurs avec une grande tristesse que l’on apprend son décès récemment alors qu’il prévoyait sûrement encore de sortir de nouveaux tubes ! Un départ inattendu qui a d’ailleurs choqué un très grand nombre de ses fans !

Il est contre l’engagement !

Sur le plan intime, Patrick Juvet est bien plus prude. C’est d’ailleurs le mystère qu’il a cultivé autour de cette partie de sa vie qui l’a autant rendu populaire auprès de ses fans. D’autant plus que ses chansons apportent un vent de liberté à cet égard. Le titre « Où sont les femmes » a d’ailleurs été un véritable succès de son temps. Et malgré cette envie de discrétion, le chanteur ne manque pas de partager quelques détails de ses préférences lorsque le cœur en est. En effet, il semblerait que la célébrité française soit autant portée sur les hommes que les femmes. Des préférences qu’il n’a jamais vraiment cachées et dont il parle régulièrement.

« Dans les années 70, on se faisait quelqu’un tous les soirs, un garçon, une fille » racontait-il lors d’une interview. Patrick Juvet se disait d’ailleurs « plutôt fleur bleue » avec les hommes qu’il fréquentait. Si les rapports qu’il entretenait pouvaient être assez mouvementés, il veillait toujours à ce que l’autre se sente le mieux possible. Et s’il était très passionné, le chanteur a toujours mis en évidence que « le mariage ne l’intéresse pas » !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joe Lightcloud (@joe.lightcloud)

Patrick Juve dévoilent quelques relations inédites !

Malgré la discrétion dont il fait preuve, Patrick Juvet a eu quelques relations qu’il a rendu publique avec le temps. C’est notamment le cas avec l’actrice Melanie Griffith. Cette dernière était déjà mariée à Don Johnson lorsqu’elle fait la rencontre du chanteur. Et le coup de cœur fait son œuvre ! Malheureusement pour elle, la célébrité suisse n’est pas pour l’engagement et cela a mis un terme à leur relation. Une rupture que la jeune femme a très mal vécue à l’époque et sur laquelle elle n’a pas encore donné sa version jusqu’à présent.

Patrick Juvet a également été en couple avec quelques hommes. Parmi les heureux élus de ce dernier, il y a par exemple Jean-Michel Jarre. Si celui qu’il convoite n’a pas les mêmes sentiments que lui, le chanteur Suisse a décidé de travailler avec lui pour le garder. Une collaboration qui permettra à tous deux de gagner encore plus popularité !