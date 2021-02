Patrick Poivre d’Arvor: A-t-il vraiment uriné sur le canapé de Claire Chazal ? révélations !

Au lendemain des accusations de viols envers Patrick Poivre d’Arvor, le Parisien a publié des nouvelles révélations. Selon plusieurs sources, après sa rupture avec Claire Chazal, le journaliste aurait uriné sur son canapé. La rédaction de LD People va vous dire si cette anecdote est fondée ou non.

Patrick Poivre d’Arvor accusé de viols

Après une première information de nos confrères du Parisien, le parquet de Nanterre a annoncé, ce jeudi 18 février, avoir ouvert une enquête préliminaire envers Patrick Poivre d’Arvor. L’ancien présentateur du JT de 20h de TF1 est notamment visé par des accusations de viols. La plainte émane de l’écrivaine et comédienne Florence Porcel. Pour rappel, l’écrivaine a déposé plainte pour deux viols : un rapport non consenti en 2004 et une fellation sans protection imposée en 2009. Les faits se seraient déroulés dans le bureau de Patrick Poivre d’Arvor au siège de TF1 à Boulogne-Billancourt, après un journal télévisé pour le premier, et dans les locaux de la société de production A Prime Group, pour le second.

Face à cette affaire très grave, la rédaction de LD People a décidé de se pencher dessus et de regarder de plus près ce que pourrait risquer Patrick Poivre d’Arvor en cas de condamnation. Ainsi, sur le plateau de Non Stop People, un avocat a pris la parole et a notamment déclaré : « Alors le viol très simplement est condamnable jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle, si on ajoute une des circonstances aggravantes qui sont prévues par le code pénal ça peut aller jusqu’à 20 ans« . Mais avant une possible condamnation, il va falloir faire une grande enquête, qui prendra du temps.

Patrick Poivre D’Arvor se défend face aux accusations

Suite aux accusations de viols et le lynchage médiatique à son encontre, Patrick Poivre d’Arvor a décidé rapidement de prendre la parole. Evidemment, l’ancien présentateur du JT de 20h sur TF1 nie toute forme d’emprise et de contrainte vis-à-vis de Florence Porcel. C’est dans un message sur son compte Facebook que PPDA est sorti du silence pour la première fois : « Il n’y a jamais eu aucune forme d’emprise, ni a fortiori de contrainte. De toute ma vie, je n’ai jamais obligé quiconque à une relation sentimentale, ni bien évidemment à une relation sexuelle » écrit le journaliste dans ce texte publié vendredi 19 février.

Pour rappel, en janvier dernier, Florence Porcel avait sorti un livre intitulé « Pandorini », où elle parle d’une agression du même genre. Patrick Poivre d’Arvor pense alors qu’elle utilise son nom pour assurer la promotion de son roman : « La recherche de notoriété n’excuse pas tout. Pas davantage la fascination pour ce qui brille » explique-t-il notamment. Toujours dans le message Facebook, le journaliste déclare qu’il avait une relation confraternelles avec la jeune femme et qu’il partageait son goût pour la littérature.

Enfin, Patrick Poivre d’Arvor précise qu’il a toujours pris cause pour les femmes, et qu’il n’acceptait pas d’être attaqué de la sorte : « Pour moi, la défense de la cause des femmes a toujours été un sujet de première importance. Je vis donc très douloureusement ces attaques. Et ma famille comme mes proches les jugent insupportables« . C’est au parquet de Nanterre, qui a ouvert une enquête préliminaire après cette plainte de déterminer où est la vérité. Nous à la rédaction de LD People, on respecte les deux versions.

Patrick Poivre d’Arvor a-t-il vraiment uriné sur le canapé de Claire Chazal ?

Après les révélations du Parisien, plusieurs anciens collaborateurs se souviennent d’une attitude pour le moins surprenante de la part de Patrick Poivre d’Arvor. En effet, d’après eux, lorsque Claire Chazal a décidé de le quitter pour Xavier Couture, l’ancien présentateur du 20 Heures de TF1 aurait uriné sur le canapé de son bureau, où elle avait l’habitude de faire la sieste. Une anecdote assez surprenante il faut le dire. D’ailleurs, la rédaction de LD People a décidé d’en savoir plus sur le sujet et de savoir si c’était une véritable information ou une simple accusation non fondée.

En regardant de plus près, nous avons eu la confirmation de la part de Bruno Masure. En effet, ce dernier, qui a également tenu les rênes du 20 Heures de TF1, a réagi au tweet du journaliste Nils Wilcke, qui cite l’histoire du canapé de Claire Chazal. Il déclare alors :« Anecdote connue dans nos joyeux couloirs ! ». Une façon de confirmé l’information du Parisien mise en ligne il y a quelques heures. Pour rappel, c’est de sa relation avec Claire Chazal qu’est né le dernier fils de Patrick Poire d’Arvor, François, en 1995. Une chose est certaine, suite à ses nombreuses accusations, il va falloir que la justice se penche sur le dossier. Reste à connaître la conclusion.