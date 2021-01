Patrick Poivre d’Arvor en colère: Cette terrible nouvelle qu’il a appris de manière brutale

D’après des renseignements recueillis par le journal Le Parisien, le programme présenté par Patrick Poivre d’Arvor sur la chaîne CNews, et qui s’intitule « Vive les livres », va cesser après trois années d’existence. Il l’a su « brutalement » il y a quelques semaines, indique le quotidien qui précise qu’il est très en colère. LdPeople vous explique les dessous de cette terrible affaire.

En 2008, Patrick Poivre d’Arvor présentait son dernier journal télévisé sur TF1. L’homme était une figure du journalisme et de la télévision française. Il faut dire qu’il était aux commandes de ce JT pendant plus de vingt ans. « Ce qu’on ne peut éviter, il faut l’embrasser », indiquait-il, en reprenant une citation du célèbre autour britannique William Shakespeare, au sujet de son débarquement de TF1. Malgré sa notoriété et son professionnalisme, il a été écarté. Le journaliste aurait aimé continuer pendant encore 5 ans mais cela n’a pas été possible pour lui et il en a été assez meurtri.

PPDA a su rebondir

Après son éviction du JT TF1, Patrick Poivre d’Arvor a su rebondir. Il a enchaîné les collaborations. Il a ensuite travaillé pour la chaîne pour enfants Gulli (Qui l’a lu), puis la chaîne du service public France 5 (La traversée du miroir, Une maison, un écrivain), ensuite la chaîne parlementaire (Place aux idées). Il a aussi œuvré sur l’antenne de Radio Classique (La tranche d’information de 19h/20h). Le journaliste est aussi un écrivain prolifique à qui l’on doit des dizaines de romans avec une part autobiographique souvent très forte.

Vive les livres sur CNews

En 2017, il commence une nouvelle émission sur CNews, une chaîne d’information en continu bien connue. Celle-ci s’appelle « Vive les livres ». Elle est dédiée aux écrivains et à leur travail. Pour la première saison, ce fut un programme hebdomadaire d’un quart d’heure qui avait lieu tous les samedis. Ensuite, le format a évolué pour devenir quotidien. Un programme court de six minutes. Pendant trois années, PPDA a pu interviewer des écrivains. Malheureusement, le programme va s’arrêter.

Patrick Poivre d’Arvor très en colère

Selon les confidences recueillies par Le Parisien, le programme Vive les livres avec, pour invitée la fille de François Mitterrand, Mazarine Pingeot pour son ouvrage Et la peur continue, diffusé 8 janvier dernier a été la dernière du journaliste vedette. PPDA aurait su « brutalement » vers le 15 décembre que son émission allait s’arrêter, indique le quotidien. Et il serait « très remonté » par cette décision. Cette confidence n’a pas encore été confirmée par la direction de CNews, ni par PPDA.

CNews ne veut plus miser sur le journaliste qui est âgé de 73 ans. La chaîne souhaite peut-être renouveler ses animateurs. CNews a vu ses audiences beaucoup progressé ces dernières semaines, grâce à ses nombreuses émissions de plateau, avec notamment Pascal Praud. La chaîne a même dépassé LCI et veut encore aller plus loin. La direction de la chaîne est ambitieuse.