Patrick Poivre d’Arvor se retrouve sans vêtements, en direct, le choc!

Patrick Poivre d’Arvor a défrayé la chronique lors de son passage sur le plateau de C à Vous. Le 30 octobre dernier il était l’un des invités d’Anne-Elisabeth Lemoine, sur France 5. L’occasion pour journaliste d’annoncer la sortie de son dernier livre, La Bretagne au cœur. Mais il n’a évidemment pas fait que sa promotion en plateau. Les internants de C à Vous connaissent l’immense carrière de Patrick Poivre d’Arvor et en ont profité pour ressortir des images insolites. En effet, le public de France 5 découvrait ou redécouvrait des images du journaliste sans vêtements à l’antenne.

Patrick Poivre d’Arvor sans vêtements avant les caméras ?

Patrick Poivre d’Arvor est un des anciens présentateur du JT de TF1. Aujourd’hui, le journaliste écrit des livres et c’est plus d’une soixantaine qu’il peut compter fièrement à son actif. Invité sur le plateau de C à Vous, il a d’ailleurs tenu à faire part de son désarroi face à la décision de l’Etat de fermer les librairies. En effet, depuis vendredi 30 octobre, un nouveau confinement est en place en France. Le couvre-feu n’avait pas suffit à limiter la propagation du virus sur le territoire et les hôpitaux sont débordés. Pour permettre leur désengagement et d’apporter des soins à tous les patients, un confinement s’impose.

Vive les livres ! Chaque jour je vous lirai un chapitre de mon dernier roman paru fin février : “L’ambitieux”

Aujourd’hui 1er chapitre ! pic.twitter.com/H4NWif5zXE — Patrick Poivre d’Arvor (@PPDA) April 6, 2020

Mais Patrick Poivre d’Arvor regrette que parmi les commerces non-essentiels se comptent les librairies. Il déplore aussi le fait que le gouvernement fasse fermer les rayons non-essentiels des grenade surface. Car en jouant la carte de la solidarité concernant la vente de livres, il empoche tout simplement les Français d’accéder à la culture. Ce qui est tout à fait terrible, surtout en temps de crise comme celle que nous traversons. Patrick Poivre d’Arvor n’aura pas peur d’employer des termes forts tels que celui-ci, “absurde” pour souligner cette décision gouvernementale.

C à Vous propose des images rares et insolites du journaliste et écrivain

Heureusement, des notes plus sympathiques viennent prendre le relais dans C à Vous. Notamment avec l’arrivée de la chronique de Bertrand Chameroy. Le jeune homme va pourtant mettre Patrick Poivre d’Arvor dans une situation inconfortable. En effet, il va présenter des images dans lesquelles Patrick Poivre d’Arvor ne porte pas de vêtements. Sans t-shirt et avec une serviette sur les épaules, l’éminent journaliste et écrivain ne pourra pas s’empêcher de sourire.

Patrick Poivre d’Arvor a pris l’habitude, lors du premier confinement, de lire des œuvres sur Internet. Et il admet être capable de se présenter dans n’importe quelle tenue pour le faire. Peut-être que le nouveau confinement va alors permettre au journaliste de nous faire encore de belle surprise de la sorte. Car si les livres sont inaccessibles, les lectures sont encore possibles et les réseaux sociaux permettent d’entretenir le lien social qui unit les Français malgré le confinement.

Patrick Poivre d’Arvor pourrait peut-être présenter son nouvel ouvrage de cette façon ? Quoi qu’il d”code de faire, le journaliste milite pour la réouverture des librairies et encourage ses fans à s’y rendre malgré les fermetures afin de faire changer la décision de l’Etat. Une démarche qui s’avère compliquée, Jean Castex a effectivement affirmé que les décisions gouvernementales ne bougeraient pas.