Patrick Sébastien: A plus mal! Victimes de cambriolages, un gang de voleurs à son domicile a été arrêté

Patrick Sébastien, Thiago Silva et d’autres célébrités sont les cibles de cambriolages méthodiques. Mais les enquêteurs ont arrêté un homme qui passe enfin aux aveux. En effet, les vedettes sont des cibles privilégiées pour les cambrioleurs. Ils sont effectivement réputés pour avoir de l’argent et de nombreux objets de valeur chez eux. Aussi, un groupe de voleurs se serait spécialisé dans les cambriolages de stars. Depuis deux ans, les stars en étaient des victimes récurrentes. Mais les forces de l’ordre ont interpellé et incarcéré un individu qui avoue quelques uns des cambriolages des vedettes. Le point sur cette affaire qui secoue l’opinion publique.

Patrick Sébastien, Thiago Silva, Eric Choupo-Moting sont les victimes de cambriolages

Patrick Sébastien sait s’attirer la sympathie mais malgré toute sa bonne humeur, certaines personnes n’ont pas de scrupules à s’imaginer cambrioler son domicile. Les forces de l’ordre étaient sur le coup et ont réussi à interpeller un malfrat surnommé “Le Chat”. Il avoue notamment avoir participé au cambriolage qui a eu lieu au domicile de Thiago Silva, célèbre joueur de football professionnel. C’est en décembre 2019 que ce voleur présumé se faire passer les menottes et très récemment qu’il admet l’un de ses méfaits. Mais pour les policiers responsables de l’enquête, il devrait être le coupable d’autres vols qu’il ne prend pas encore à charge.

C’est le magazine l’Equipe qui met en lumière cette affaire qui a touché de nombreux sportifs. Patrick Sébastien aussi aurait été sur la liste des cambrioleurs, de même que le rappeur Booba. En effet, les enquêteurs auraient retrouvé une note comportant les noms et les adresses de plusieurs célébrités. Parmi lesquelles celle de Laurent Ruquier, l’animateur de télévision et de radio. Mais aussi celles de Pierre Ménès ou encore Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Les forces de l’ordre tiennent un des responsables d’après leur enquête

L’auteur présumé des cambriolages des stars en donc en prison depuis près d’un an. Ses victimes passées ou futures peuvent alors se rassurer. Mais le fait que les malfrats aient trouvé leurs adresses signifie que d’autres pourraient y parvenir sans encombres. De plus, il est vrai que les vedettes et les personnalités célèbres rentent des cibles de chois pour les malfrats. En revanche, avec le confinement, les cambriolages devraient se faire plus rares. Patrick Sébastien, Laurent Ruquier et les autres personnes concernées par ces agissements sont toutes tranquillement chez elles. Afin de tenter de contenir l’ampleur de la pandémie, la France se confine de nouveau jusqu’au 1er décembre minimum.

Cependant, une excellente nouvelle attend les fans de Patrick Sébastien. En effet, à l’heure où toute la France est triste de subir un nouveau confinement, la vedette a une surprise. Patrick Sébastien va sortir un nouvel album exclusivement rempli de bonne humeur et de fête. De quoi chasser la morosité qui guète par les temps qui courent. Le nouvel album de Patrick Sébastien est d’ores et déjà disponible en pré-commande !