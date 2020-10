Patrick Sébastien au plus mal, VIRÉ : Delphine Ernotte l’enfonce et il lui répond cash !

Patrick Sébastien est un homme du spectacle vivant. Mais il est connu pour avoir été animateur sur les chaînes de France Télévisions pendant des années. Renvoyé à cause de la chute des audiences de son show, Le plus grand cabaret du monde, il s’explique sur sa part de responsabilité. Car Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, explique qu’il est responsable de l’arrêt de la programmation de son show. En effet, il n’aurait pas voulu “moderniser” l’émission et cela aurait précipité son départ. Mais à cela, Patrick Sébastien rétorque. Il met en avant sa liberté d’artiste et son droit de croire que le spectacle et le divertissement de qualité passe avant les audiences.

Patrick Sébastien refuse de porter le chapeau pour l’arrêt de l’émission Le plus beau cabaret du monde

Patrick Sébastien profite de son compte Instagram pour répondre à Delphine Ernotte. Il partage une courte vidéo dans laquelle il prend ses responsabilités justement. Et pour lui, contrairement à ce qu’affirme la présidente de France Télévisions, il n’est pas “responsable” de son renvoi. C’est en effet une responsabilité qui incombe aux patrons que de renvoyer les gens selon lui. Mais pour le reste, il est prêt à porter la responsabilité de beaucoup de chose. Notamment de son intégrité en tant qu’amoureux du spectacle et d’un héritage télévisuel qui met en avant les artistes.

Patrick Sébastien se tient également pour responsable des taux d’audiences qu’il considérait largement suffisants. Mais aussi d’avoir voulu conserver le format qui étai celui de l’émission Le plus grand cabaret du monde. Patrick Sébastien ne pleure pas sur son renvoi et se sait interdit de service publique pour la télévision. Il se porte à merveille et le fait savoir. Aussi, il déplore les polémiques autour de cette histoire. Car pour l’animateur, humoriste, imitateur et chanteur, ce qui compte c’est avant tout d’apporter du bonheur à ceux qui viennent se divertir grâce à ses performances ou à ses spectacles. Il expose tout cela sur son compte Instagram et reçoit le soutien de ses abonnés.

Il a un message pour Delphine Ernotte et ses fans

L’animateur et humoriste n’a pas dit son dernier mot

Patrick Sébastien ne se laisse pas faire. Delphine Ernotte a beau lui mettre la faute de l’arrêt de l’émission Le plus grand cabaret du monde sur le dos, il s’y refuse. Il admet simplement ne pas avoir eu envie de changer la formule. Tandis que c’est ce que ses patrons attendaient de lui. Mais la vie continue et Patrick Sébastien a encore de nombreuses cartes dans ses manches. Son nouvel album est sur le point de sortir et ses fans pourront donc continuer de faire la fête avec lui. Aussi, il est présent dans des théâtre et ne laisse pas de côté sa passion pour le spectacle vivant. Cela ne le gêne pas de ne pas recevoir de proposition de la télévision. Pourtant, il connaît son potentiel à fédérer et à divertir son public. De plus, les audiences n’étaient pas si médiocre que certains pourraient le croire.

En effet, l’animateur dit partir de France Télévision avec près de 3 millions de téléspectateurs. Mais sa liberté n’a pas de prix et celui qui cherche à le contraindre n’est pas encore né. C’est aussi cela qui plaît aux fans de Patrick Sébastien. Son indépendance et son franc parlé font de lui une personnalité attachante et sincère. La scène et lui c’est une grande histoire d’amour. Et personne ne saura se mettre en lui et sa passion. Pour l’animateur, le succès est un bonus duquel il sait profiter et se réjouir. Mais ce n’est pas ce qui va motiver ses actes et ses choix.

Patrick Sébastien continue de mener sa barque avec sérénité

Cependant, même si il aime se dire “en roue libre”, il ne faut pas croire que ce grand homme ne sait pas où il va. Il a en effet assez d’expérience pour savoir parfaitement où il met les pieds. Et il n’y a qu’à écouter ce qu’il a à répondre à Delphine Ernotte pour le comprendre. En revanche, Patrick Sébastien ne va pas se faire que des amis avec ce genre de comportement. Surtout dans le monde de la télévision. Mais là aussi, il a tout à fait conscience de ce qu’il fait et il pèse savamment ses mots pour retranscrire sa pensée. Sa liberté d’artiste est bien plus précieuse que tout ce que quiconque ne pourrait lui offrir. En effet, c’est sur scène que Patrick Sébastien est épanoui. Lorsqu’il a en face de lui des personnes réjouies et souriantes, grâce au divertissement qu’il propose.

La suite de ses aventures est prometteuse

Entre plusieurs projets, Patrick Sébastien continue de faire vivre l’art. Et surtout de divertir ses fans. Il est confiant, malgré son renvoi de France Télévisions, de rester une des personnalités les plus appréciées des Français. Ses projets continuent donc d’aller en ce sens et de servir sa liberté artistique. pas de doutes, Patrick Sébastien n’a pas fini de faire parler de lui. Et si ce n’est plus sur le service publique, soyez sûrs de vous abonner à ses réseaux sociaux pour en rien manquer de la suite de ses folies douces.