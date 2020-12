Patrick Sébastien: C’est Fini, Viré de France 2, il dévoile ses 2 nouvelles passions incroyables!

La scène et les spectacles sont remis en cause à cause de la crise sanitaire , et les artistes sont révoltés en ces temps délétères ! Mais Patrick Sébastien se consacre à d’autres passions : les mots croisés et le vin.

France Télévisions l’ayant évincé en 2018, le présentateur léger faire et humoriste ne semble pas près de revenir sur nos écrans. Les rédacteurs de LD People vous en disent un peu plus sur l’interprète du « Petit bonhomme en mousse ».

C’est dans Touche Pas à Mon Poste que ‘ancien animateur du Plus Grand Cabaret du monde est récemment passé et le Briviste s’est éloigné de ses activités passées :

“En tant qu’animateur, j’ai définitivement renoncé, pour deux bonnes raisons : primo, pour l’instant, je n’en ai pas envie et, deuzio, ça n’intéresse personne à France Télévisions”, a-t-il confié à nos confrères de Télé 7 Jours.

L’imitateur préfère aujourd’hui chanter, avec la sortir d’un dernier album, le 4 décembre dernier: Sébastien se lâche ! , ou encore faire du théâtre et aimerait par exemple reprendre la tournée de sa pièce Louis XVI.fr.

Mais malheureusement difficile d’exercer ces activités avec la pandémie :

Mais le Patrick Sébastien a , bien heureusement, d’auteds amours : « Je m’occupe en inventant des grilles de mots croisés aux définitions bien alambiquées, et j’ai lancé mon vin, un rouge du Languedoc que j’ai appelé Partage. Du coup, je n’ai pas le temps de m’ennuyer”, confie l’homme de 67 ans. Le chanteur devrait revenir sous les feux de la rampe avec un autre projet si la situation sanitaire va mieux : “En octobre, je lancerai ma tournée du Plus Grand Cabaret du monde, dont le coup d’envoi a été retardé par la crise sanitaire”, explique-t-il à nos confrères journalistes.

Ses fans pourront donc le revoir mais dans un autre cadre que ses activités télévisuelles.

Durant vingt-deux ans, il a animé les samedis soir “Le plus grand Cabaret du monde“, une émission familiale et populaire qui rendaient heureux à chaque diffusion des milliers de téléspectateurs.

Et Patrick Sebastien a toujours eu du mal à digérer cette éviction de France 2 en 2018.

Dans une interview accordée à TV Mag, il se confiait sur le sujet en octobre dernier : “J’ai fait trente-cinq ans de télé, j’ai 50 ans de métier… Les quatre dernières années, c’était un enfer ! J’ai rencontré des gens formidables, à la télé, j’adore ça, mais ça a été un enfer à cause de trois personnes. Je ne vais pas revenir dessus, c’est fait !”

En effet Patrick Sébastien un eu arriéré, c’est ce qu’on peut peut-être constater lorsqu’il parle de ses goûts !