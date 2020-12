Patrick Sébastien infidèle et jaloux : révélations de son ex Marie Myriam, “J’étais enceinte”

Malgré sa grande notoriété, Patrick Sébastien n’est plus aujourd’hui à l’antenne. Mais il faut se rappeler que l’animateur a fait les belles heures des chaînes de télévision française. Dès lors, C8 lui consacre une soirée spéciale le samedi 5 décembre. Dans cette émission, ses fans peuvent retrouver un Best Of de ses plus grands shows télévisés. Ce retour en arrière est aussi l’occasion de revenir sur la vie privée du célèbre présentateur. Et de toute évidence, celle-ci a également été très riche ! Patrick Sébastien a notamment vécu une histoire d’amour avec la chanteuse Marie Myriam. LD People revient sur cette idylle sur fond d’infidélité.



Patrick Sébastien et Marie Myriam : amour, tromperies et rupture…



Une carrière et une vie privée menée à 100 à l’heure !



En plus de 40 ans de carrière, Patrick Sébastien a à peu près tout connu. De ses débuts comme imitateur, il est par la suite devenu l’un des animateurs préférés des Français. Avec des émissions comme Le grand cabaret, l’homme originaire du sud devient rapidement la coqueluche du public. Mais malgré ce succès, Patrick Sébastien se définit toujours comme un saltimbanque. D’ailleurs dans les loges de ses émissions, il fait apposer une pancarte qui veut tout dire. ” Interdit aux stars, réservé aux artistes ! “.



En effet, l’homme de spectacle veut rester proche des gens. Aussi, pour lui, il est important de ne pas prendre la grosse tête. Néanmoins, il reconnaît ne pas toujours avoir été exemplaire durant sa vie. Notamment, lorsqu’il s’agit de sa relation avec les femmes. Par exemple, lorsqu’il vit une idylle avec Marie Myriam, il ne se montre pas d’une intégrité exceptionnelle. Mais à l’époque, ils sont tous les deux très jeunes. Patrick Sébastien reconnaît avoir commis des erreurs. LD People revient sur cette relation intense.



Un couple pas encore prêt pour la vie commune



Dans une interview accordée à Ici Paris en 2017, Marie Myriam se souvient de cette époque. D’ailleurs, elle garde un souvenir ému de ses deux ans vécu avec Patrick Sébastien. Malgré l’attachement qu’ils ont l’un pour l’autre, Marie Myriam décide de mettre un terme à leur relation. Car elle apprend que Patrick Sébastien est infidèle. ” Des gens bien intentionnés sont venus me dire que Patrick me trompait “. De plus, un autre élément vient ajouter une énorme difficulté à la situation. Puisque à cette période, Marie Myriam attend un enfant. Pourtant, elle va prendre une décision radicale. ” J’étais enceinte de lui à ce moment-là. Il a voulu garder l’enfant, je ne l’ai pas souhaité. Notre séparation a été très douloureuse autant pour lui que pour moi. À la fin, il me faisait beaucoup de crises de jalousie, je ne le supportais plus “.



Depuis, le temps a passé. Mais les deux anciens tourtereaux continuent de vivre une relation amicale profonde. D’ailleurs, en 2015, Patrick Sébastien reconnaît avoir commis beaucoup d’erreurs avec elle. ” Je ne l’aimais pas fort au début, mais après oui. J’étais dans cette période à la con où, quand on a 25 ans, on confond la possession avec l’amour “. Finalement, au cours de sa vie, Patrick Sébastien se mariera à trois reprises. Et il aura le bonheur d’avoir plusieurs enfants. Mais cette histoire entre Patrick Sébastien et Marie Myriam reste visiblement gravée dans leur cœur à tout jamais. Et lorsque ils évoquent le sujet, c’est aujourd’hui avec un respect mutuel.