Patrick Sébastien: Les internautes complètement outrés par son complotisme assumé concernant le virus!

Patrick Sébastien fait la promotion de son nouvel album. Un album aux airs de fêtes dont nous a avons bien besoin contre la morosité ambiante due à la crise sanitaire. Cependant, lors de son interview pour TV Magazine, l’artiste est allé trop loin pour beaucoup de son audience. Les internautes s’indignent alors de ses propos dangereux qu’ils jugent terriblement bêtes. LDPeople vous propose de constater l’ampleur de la colère qui gronde à son encontre. En effet, Patrick Sébastien choque mais pire que tout, il assume ses propos sur la pandémie.

Patrick Sébastien provoque un tollé sur Twitter

Patrick Sébastien a bien le droit de se sentir frustré. Comme tous les artistes, il fait partie des personnes qui ne peuvent plus réunir de public. Or, c’est sa raison de vivre ! Mais si de telles règles s’appliquent, il faut bien comprendre que nous sommes fasse à une nécessité. C’est que le monde entier fait face à une pandémie sans précédent. Si dangereuse pour la santé que tous les pays sont en état d’alerte. Des mesures drastiques, restreignant en effet la liberté des population, sont la norme afin de limiter la propagation du virus. Empêcher les systèmes hospitaliers d’atteindre le point de rupture est vital. Malgré ces considérations, Patrick Sébastien refuse de croire que la pandémie est aussi grave. Il sait bien que son opinion va choquer et pourtant, il persiste. Quitte à être taxé de complostiste, il revendique donc ce statut.

Interviewé pour la promotion de son nouvel album, par TV Magazine, l’artiste n’y est pas allé avec le dos de la cuillère quand on l’interroge sur son ressenti dans cette période compliquée. Selon lui, les dirigeants ne font pas les choix qu’il faut et ils profitent de la panique pour imposer des règles dures sur la population. Il va même jusqu’à affirmer qu’il devient important de désobéir aux règles en vigueur pour ne pas voir nos libertés annihilées. Cependant, la pandémie est bien réelle et les hôpitaux croulent sous le travail. Alors, il va carrément affirmer “c’est très complotiste mais je l’assume”. Ces propos vont provoquer la colère des internautes. Sur Twitter, ils sont des dizaines à critiquer l’attitude “bête” et “dangereuse” de cette personnalité publique. Va-t-il pouvoir retrouver l’estime de des fans de Patrick Sébastien

Une attitude grave et dénoncée par les internautes

Le niveau du débat public en France, relayé par les médias Ui donnent allègrement la parole aux complotistes, antivax et corporatistes de toutes sortes.

J’ai de plus en plus de sympathie pour ce gouvernement qui doit gérer tous ces imbéciles en plus de la pandémie. — Stephanie B (@chumunue) December 27, 2020

Il ne se dit pas justement que tout est à l’arrêt pour protéger les malades et les faibles ?

Encore un type qui a le même quotient intellectuel que sa pointure. C’est désolant. — Post-man (@DerHonecker) December 27, 2020

Qu’on arrête de donner la parole à des ignorants sous prétexte qu’ils sont connus !

Être comique, acteur ou chanteur ne fait pas de soit un scientifique, juste quelqu’un qui se débrouille dans son art, avec la responsabilité de la portée de ses bêtises dites — Nick 🇪🇺🇫🇷🇬🇧 🏃‍♂️🏂🏄‍♂️🚴‍♂️ (@mon_avis_a_moi) December 27, 2020

Ce type de discours ressemble à celui du début des années 80 sur le VIH : il suffit de mettre africains et homosexuels..Quoique à l’époque, j’avais aussi entendu que c’était une « punition divine ». Comme quoi, les tarés traversent les âges avec la même sérénité, malheureusement. — Eleanor Rigby lives in a dream (@Eleanor32212316) December 27, 2020