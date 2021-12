Patrick Sébastien ne laisse pas passer l’occasion de remettre a sa place le célèbre présentateur français Cyrille Hanouna !

Ce lundi 13 décembre, Patrick Sébastien était invité à l’antenne de l’émission Le Buzz TV, diffusé sur le Live de TV Magazine. Interrogé sur l’incursion de Cyril Hanouna dans l’arène du débat politique à l’aube des élections présidentielles, l’animateur du Plus grand cabaret du monde a livré un avis bien tranché.

Pas de politique, que du divertissement !

« Cyril, il faut qu’il fasse du divertissement, je lui ai dit vingt fois, il ne va pas se fâcher ». Et de poursuivre : « J’adore Cyril, je le connais depuis très longtemps (…) C’est un fidèle, c’est un fiable, je regarde son émission et je lui dis à chaque fois ce que j’en pense. Pour moi, tant que TPMP, c’est une cour de récré ça m’amuse, quand il commence à s’attaquer à des sujets sérieux, ça me gonfle ! ».

« Après, je peux le comprendre, à force de te faire cracher dessus, sur le côté futile, t’as envie d’une légitimité », a-t-il estimé. Cependant, l’animateur ne pense pas « que ce soit très utile » qu’il s’engage en tant qu’animateur politique. Et de poursuivre : « C’est comme les soutiens d’artistes aux politiques, ça ne fait pas voter les gens, ça ne sert à rien. C’est bon pour l’ego des mecs, c’est tout ».

S’il ne remet pas en cause la crédibilité de Cyril Hanouna dans cet exercice, « ce n’est pas là » où l’animateur lui plaît le plus. Et de préciser : « Moi je l’adore dans la déconne, pour sa vivacité d’esprit, la manière dont il dirige les gens (…) Quant à interviewer le président de la République, je ne sais pas (…) Pour son équilibre mental, ça serait mieux qu’il ne s’en mêle pas »

Mais ce n’est pas pour autant que Patrick Sébastien ne pense pas du bien de son ami. Au contraire, il a révélé qu’il avait « un talent fou ». En revanche, il ne trouve pas que sa place est vraiment dans une émission sur la politique.

« C’était quelque chose de nouveau pour moi et j’avais envie de le faire… »

Une chose est sûre, le présentateur a vraiment hâte de présenter sa nouvelle émission aux côtés d’Éric Zemmour. Ce jeudi 16 décembre 2021, Cyril Hanouna proposera aux téléspectateurs une toute nouvelle émission baptisée Face à Baba. Comme premier invité, l’animateur de Touche pas à mon poste reçoit Eric Zemmour, l’un des candidats à la présidentielle 2022.

Depuis plusieurs mois, alors que l’élection présidentielle de 2022 approche, Cyril Hanouna veut peser médiatiquement dans les débats politiques. Lors de la crise des Gilets jaunes, il fut notamment le premier à parler de ce sujet d’actualité brûlant dans Balance ton Post.

« Ce qui m’a plu, c’est que c’était nouveau pour moi et c’est dans mon évolution et dans ce que j’avais envie de faire. C’est arrivé naturellement et c’est vrai que j’avais envie de faire ça à ce moment précis, et c’est arrivé grâce aux Gilets jaunes qui sont venus me voir », confiait-il dans l’émission « Des mots et des mets » sur I24News.

Certains se demandent d’ailleurs s’il arrivera à garder ses idées politiques pour lui. Il faut dire que Cyril Hanouna ne partage pas les mêmes opinions qu’Éric Zemmour. Les chroniqueurs ont tout de même hâte de le retrouver dans ce rôle d’animateur politique.