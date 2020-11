Patrick Sébastien: son mariage avec Nathalie, Très rares photos, cet animateur était le maître de cérémonie

Ce dimanche 22 novembre sur TF1, Patrick Sébastien s’est confié dans l’émission Sept à Huit. L’ancien animateur de France Télévisions est revenu sur les moments forts de sa vie personnelle. Des drames aux joies intenses, les téléspectateurs ont découverts une autre facette du personnage public. Et notamment son mariage avec Nathalie, dite Nana.

Patrick Sébastien est un monstre sacré du PAF. Et il voit les choses en grand ! Il y a 20 ans, il célébrait ainsi ses noces en grandes pompes. Il ne lui fallait pas moins d’un stade pour se marier avec Nathalie, dite Nana. Pour l’occasion, Sept à Huit a retrouvé d’étonnantes archives.

Le plus surprenant, c’est de constater que l’homme qui a célébré l’événement n’était pas un maire et encore moins un prêtre, mais un animateur de télévision ! Ce moment si particulier, Patrick Sébastien ne l’oubliera jamais. Et pour cause : il s’est tenu à Brive, sa ville natale. Et bien plus encore : c’était au stade de rugby ! L’humoriste n’a pas choisi ce lieu par hasard : il a officié un temps comme président du club de rugby de Brive.

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de LDpeople.com

20 000 personnes rassemblées dans un stade !

Pour l’occasion, 20 000 personnes s’étaient rassemblées pour ce mariage hors normes. Ce 21 février 1999, au sol, point de pelouse. Les invités foulaient en effet de leurs pieds un énorme coeur rouge en guise de tapis rouge ! Et pour officialiser l’union, la vedette du Plus Grand Cabaret avait jeté son dévolu sur Jean-Luc Reichman !

View this post on Instagram A post shared by Sept à Huit (@septahuit_off)

“J’avais une trouille énorme, je ne savais pas où il fallait aller, c’était intense“, s’est ainsi remémorée Nathalie, la dulcinée de Patrick Sébastien . Le présentateur des Z’amours semblait quant à lui comme un poisson dans l’eau.

Nathalie et Patrick Sébastien avaient liés connaissance quelques années plus tôt via des amis communs. Tout s’était passé très simplement, lors d’un dîner. Nathalie a confié posément ne pas être “spécialement fan” de Patrick Sébastien. “J’avais un restaurant donc les samedis soirs je ne regardais pas la télé puisque je travaillais“, a-t-elle ensuite précisé. Mais le destin les a liés pour toujours.

La perte de son fils, son plus grand malheur

L’émission a ensuite dévoilé des images de sa fille Lily, aujourd’hui âgée de 13 ans. L’animateur s’est par ailleurs confié sur la triste disparition de son fils. Car à 19 ans, son fils aîné n’a malheureusement pas survécu à un accident de moto, en 1990. “Ce n’est pas le temps qui passe, c’est ceux qui ne sont plus là. Parce que ça, c’est pas récupérable. C’est les gens qui manquent,” a déploré l’interprète de Tourner les serviettes.



View this post on Instagram A post shared by Patrick Sébastien (@patricksebastienofficiel)

“Est-ce qu’on peut survivre à la mort d’un enfant ?” lui demande par la suite le journaliste. “On fait avec… Ce qui est terrible, c’est que plus tu vas montrer que tu tiens le coup, que tu vas être fort, plus on va être cruel avec toi. On ne va pas s’imaginer ce que tu trimballes. C’est très dur. Mais on survit à tellement d’autres choses,” a répondu ainsi l’homme de télévision avec beaucoup de retenue.

Patrick Sébastien : “C’est ma première mort, moi je survis depuis.”

“Il n’y a pas de blessure qui pourrait être plus grande. C’est ma première mort, moi je survis depuis,” avait-il déjà raconté dans 50′ Inside, en août 2019. Rappelons par ailleurs que Patrick Sébastien a deux autres fils Benjamin, ingénieur en bio-mécanique et Olivier, artiste chansonnier, respectivement âgés de 30 ans et de 40 ans.