Paul (12 coups de midi) de retour en force! Cet immense challenge qu’il s’apprête à se lancer

Paul se fait connaître du grand public dans les 12 coups de midi. Il était alors âgé de 19 ans et savait qu’il avait les capacités intellectuelles et les connaissances suffisantes pour faire un bout de route dans l’émission. Mais le jeune homme a bien failli ne jamais concrétiser ses ambitions. Aujourd’hui, fort de cette aventure auprès de Jean-Luc Reichmann, Paul s’apprête à démarrer un nouveau grand challenge dans sa vie. Découvrez de quoi il s’agit dans la suite de cet article.

Paul devient et reste elle chouchou des fans des 12 coups de midi

Paul devient rapidement le candidat préféré des fans des 12 coups de midi. Son histoire et sa personnalité sont très attachantes. En effet, c’est un jeune homme discret et très cultivé que le public a le plaisir de découvrir. Mais c’est également une personne inspirante qui est capable de dépasser ses limites pour aller au bout de ses ambitions. Car Paul est un passionné d’Histoire mais également une personne diagnostiquée autiste Asperger. Cela signifie qu’il n’a pas la même sensibilité face aux bruits, aux contacts sociaux ou encore aux lumières par exemple. Ainsi, il était un véritable challenge que de participer aux 12 coups de midi pour lui. Une situation qui le rend donc d’autant plus attachant pour le public.

Voir cette publication sur Instagram Souvenirs de l’année 2019 Une publication partagée par @ paul_el_kharrat le 3 Juin 2020 à 10 :31 PDT

Paul réussit à dépasser ses limites et il dépasse même ses propres attentes. Avec plus de 150 victoires dans l’émission de Jean-Luc Reichmann, il devient l’un des champions les plus célébrés du jeu télévisé. Mais dans une interview accordée à Gala le 27 août dernier, Paul explique qu’il a bien failli faire marche arrière. Le jeune homme est conscient de ses différences et lutte chaque jour pour en faire des forces. Mais parfois, ces différences l’agacent et il se concentre trop sur les possibilités d’échecs. Alors, il raconte que moins d’un mois avant le début des tournage, il envisageait de renoncer.

Des challenges à la pelle pour le jeune homme

Paul devait gérer une forte dose de stress pour pouvoir rejoindre Les 12 coups de midi. Et tout le monde aurait été dans son cas ! Mais c’était évidemment d’autant plus difficile pour lui. Pourtant, et pour la plus grande joie du public, Paul parvient à dépasser ses appréhensions. Il explique alors qu’avant de commercer les tournages, il était serein. Le jeune homme a pris le temps d’envisager tout ce qui pourrait le déstabiliser et a suffisamment anticipé les choses pour se retrouver à l’aise. Un tour de force déjà pour le jeune homme. Mais vous allez voir qu’il va continuer sur sa lancée pour relever d’autres challenges de taille.

En effet, Paul était de retour sur le plateau des 12 coups de midi pour annoncer une nouvelle très particulière. Il tenait à informer en direct le public de TF1 qu’il était en train d’écrire un livre. La nouvelle est accueillie sur les réseaux sociaux. Son livre sortira en septembre prochain et ceux qui le suivent depuis Les 12 coups de midi sont prêts à se le procurer.

Voir cette publication sur Instagram PAUL 😜 Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 2 Juil. 2020 à 3 :07 PDT

Un nouvel événement va bousculer les habitudes de Paul, pour son plus grand plaisir

Paul est un homme nouveau, qui prend confiance en lui tous les jours un peu plus. Avec son ouvrage, c’est donc un nouveau challenge qu’il relève. Mais encore une fois, il ne va pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, c’est un tout nouveau challenge que Paul s’apprête à relever. Fier de ses succès et conscient de l’évolution de ses capacités dans des contextes sociaux stressants, il se sent enfin prêt à tenter de vivre seul. Paul est en licence d’Histoire et rentre dans sa troisième année. Il considère alors qu’il est temps pour lui de prendre son envol. Le jeune homme n’en est pas à sa première tentative. Ce sera en effet la troisième fois qu’il va essayer de vivre seul. Mais Paul est déterminé cette fois-ci à ce que cette expérience soit un succès.

Les fans des 12 coups de midi ne peuvent qu’être ravi de constater que l’émission lui a permis de déployer ses ailes. Paul semble aujourd’hui plus libre et indépendant que jamais. Et il va continuer de devenir plus fort et de dépasser ses limites. Ce challenge de taille, il confiait au magazine Gala qu’il allait l’affronter. Tous ses fans seront donc derrière lui pour lui apporter du soutien dès qu’il en aura besoin.

L’ancien champion des 12 coups de midi prend son envol

De plus, Paul admettait garder contact avec de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Chose inhabituelle pour lui, il développe plus facilement des amitiés et sort aussi plus souvent de chez lui qu’auparavant. Le jeune homme trouve même le temps de répondre aux messages de ses fans sur Instagram. Cependant, Paul reste égal à lui-même et comme il n’a pas le temps de répondre à tout le monde, il choisira les messages qui sont intéressants et qui ne comportent pas de fautes d’orthographe.

Paul a une avenir radieux devant lui et il ne se fait pas prier pour prendre sa part du gâteau. Il pourra compter sur le soutien de ses nouveaux amis, de Jean-Luc Reichmann et du public des 12 coups de midi, pour l’accompagner, de près ou de loin, et si il le souhaite, dans ses nouveaux projets.