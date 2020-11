Paul (12 Coups de Midi) en conflit et brouillé avec Jean-Luc Reichmann? Le champion évoque leurs relations

Dans une récente interview, Paul a fait des révélations sur les liens qu’il entretient avec Jean-Luc Reichmann en dehors de l’émission. Explications.

Paul encore en contact avec Jean-Luc Reichmann ?

En 2019, Paul est entré dans la légende des jeux télévisés puisqu’il est devenu l’un des plus grands champions des 12 Coups de midi avec 153 participations et 691 522 euros de gains. Jean-Luc Reichmann avait pris le candidat sous son aile. Il faut dire que ce dernier, qui est atteint du syndrome d’Asperger, en a bavé sur les tournages : “C’est un énorme effort pour toutes les personnes qui ont un trouble du spectre autistique et qui se fatiguent beaucoup plus vite que le commun des mortels. Les lumières, le public, le bruit, la musique, ce sont autant d’agressions qui sont difficiles à vivre pour lui” avait notamment expliqué sa maman dans une récente interview.

Paul (Les 12 coups de midi) brouillé avec Jean-Luc Reichmann ? L’ex-champion évoque leurs liens https://t.co/0TpnS5NsKz — MSN France (@MSNFrance) November 17, 2020

Mais les moments d’échange et de respect entre Paul et Jean-Luc Reichmann ne s’arrête pas à l’émission. En effet, alors que les téléspectateurs se demandent si le présentateur avait gardé contact avec le jeune homme, ce dernier à répondu à la question dans une interview pour le magazine “Nous Deux” : “On s’envoie des messages régulièrement et je le vois de temps en temps. Il fait partie de ma vie”. Une confidence qui risque de réjouir les fans de Paul, et du jeu diffusé sur TF1.

Paul intègre la bande des Grosses têtes

Si Paul a fait sensation dans les 12 Coups de Midi, notamment pour son savoir, il a également fait parler de lui avec ses réponses plutôt directes et drôles. Laurent Ruquier, qui adore la personnalité du champion, a donc invité le jeune homme a rejoindre son équipe des Grosses Têtes sur RTL. Même s’il a parfois du mal à se concentrer à cause de son syndrome d’Asperger, il sait qu’il doit faire les efforts pour s’intégrer : “J’essaie tant bien que mal de rester ouvert, joyeux, pas triste, content et au milieu des autres. Et j’essaie d’employer toutes les choses à ma disposition : les amis, les connaissances, les médicaments… tout ce qui de près ou de loin peut amener à une meilleure situation pour moi”.

Paul, grand champion des “12 coups de Midi”, débarque dans une grande émission de radio ! (Mise à jour) https://t.co/5qXPmG5byh pic.twitter.com/ik0nK7Dq5e — DH les Sports + (@ladh) November 17, 2020

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a accepté sans problème de faire partie de la bande à Laurent Ruquier dans les “Grosses têtes“. Il fera donc ses débuts vendredi 20 novembre prochain, aux côtés de Franck Ferrand, Caroline Diament, Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens et Michèle Bernier. Reste à savoir comment se passera cette première. Affaire à suivre.