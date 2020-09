Paul (12 coups de midi) énervé, balance du lourd sur Jean-Luc Reichmann, et ses attitudes secrètes!

Paul ne compte plus ses fans depuis son passage dans Les 12 coups de midi. Le public fait de lui le candidat favori, toutes émissions confondues. Qu’importe qui este maître de midi et à combien est élevé le nombre de ses victoires, c’est toujours Paul qui est le premier dans le cœur des fans. Et le chouchou est de retour en plateau de télévision. En effet, il vient de sortir un livre et se promène donc pour en faite la promotion. Se faisant, Paul n’a pas sa langue dans sa poche. Il n’a pas honte de s’attarder sur quelques défauts de Jean-Luc Reichmann notamment. L’ancien candidat des 12 coups de midi est toujours aussi touchant de par sa sincérité. Voyons donc ce qu’il a à révéler sur l’animateur vedette de TF1.

Paul dévoile des secrets de tournage

Paul vient tout juste de sortir son premier livre. Intitulé Ma 153ème victoire, cet ouvrage se veut être l’histoire de Paul jusqu’à son passage à la télévision. Une histoire racontée à travers ceux du jeune homme, une personne intelligente et sensible, atteinte d’un syndrome d’autisme Asperger. Il s’agit d’une forme particulière d’autisme qui n’affecte pas les capacités cognitives. En revanche, les autistes Asperger ont tendance à développer des aptitudes absolument excellente dans un domaine précis. Pour Paul, il s’agit de l’Histoire et de la Littérature. Pour d’autres il peut s’agir du dessin ou encore de l’informatique.

En France, environ 0,20% de la population est atteinte par cette forme d’autisme. Et Paul est l’un des premiers à se rendre en plateau de télévision pour valoriser l’inclusion et partager l’étendue de ses compétences. Et grâce à son livre, ce sont donc davantage de personnes qui pourront se mettre à sa place et appréhender plus clairement le point de vu de Paul. Car comme il le dit si bien, Paul n’a pas la même compréhension des codes sociaux que la majorité des gens. Et sa forte sensibilité peut le conduire à des états de stress intense, à cause de choses qui seraient anodines pour la majorité.

Des lumières trop fortes, des sons stridents ou fort en décibels, autant éléments qui sont présents sur un plateau de télévision. En effet, c’est un véritable exploit pour Paul que de s’épanouir dans les 12 coups de midi. Et son succès va en inspirer plus d’un.

Le livre de Paul est disponible à la vente

Mais est une personne qui reste populaire malgré son élimination des 12 coups de midi. Les fans du jeune homme continuent de le suivre et sont ravis qu’il ait pris le temps d’ouvrir un compte Instagram par exemple. Paul est de plus en plus à l’aise, il gagne en confiance en lui de jours en jours. Il n’a plus peur d’arriver sur les plateaux de télévision. Le jeune homme s’imagine volontiers rejoindre Danse avec les stars notamment. Il est aujourd’hui capable de se projeter dans des situations qui l’effrayait auparavant. Paul est donc très à l’aise pour faire la promotion de son ouvrage sur les plateaux de tournage. Mieux encore, il ne va pas jouer les hypocrites. Paul reste égal à lui-même, un jeune homme sincère et direct.

Paul n’a pas peur de parler de tout, sans faux semblant

En effet, il ne va pas s’exprimer simplement pour vanter les mérites d’une personne ou d’une chose. Il va dire tout ce qu’il pense et surtout, il ne regrettera pas de le faire, quelques soient les conséquences. C’est ainsi qu’il se retrouve à parler de Jean-Luc Reichmann et de son attitude hors caméra. Car dans son ouvrage, Paul raconte tout de son expérience télévisée. Le jeune homme va alors décrire Jean-Luc Reichmann comme un chef. Directif, efficace, perfectionniste, l’attitude de l’animateur et des équipes des 12 coups de midi ont eu le don d’agacer Paul parfois.

Paul avait également un peu peur que Jean-Luc Reichmann ne se fâche en lisant sa description de lui. Mais bien au contraire, c’est le portrait d’un animateur impliqué et professionnel que le jeune homme dépeint. Certes ce sont des traits de caractère qui peuvent jouer sur les nerfs de Paul, mais Jean-Luc Reichmann ne lui en tiendra pas rigueur une seule seconde. Lors d’une interview pour Télé Loisirs, Paul se réjouit du fait qu’il reste ami avec Jean-Luc Reichmann malgré ce qu’il a pu écrire dans son ouvrage.

Un jeune homme qui fascine ses fans

L’attitude de Paul est encore une fois très touchante sans qu’il ne s’en rende compte. Sa sincérité est réellement rafraîchissante. Le jeune homme n’a pas finit de conquérir des fans et pour cela, il n’a qu’à rester lui-même. Un privilège qui n’est pas donné à tout le monde et dont Paul saura profiter. En tout cas pour le temps que cela durera. Car l’ancien candidat des 12 coups de midi sait gérer sa notoriété avec humilité. Il est alors tout à fait conscient que cela pourrait n’être que temporaire et est bien décidé à en tirer partie. En effet, Paul souhaite montrer au monde que les autistes Asperger ne sont pas si différents. Et également montrer aux personnes qui sont dans sa condition, qu’il est possible de dépasser ses limites.

Quoi qu’il fasse, Paul risque de ne jamais se défaire de ses fans de la première heure. Ceux qui l’ont suivi dans Les 12 coups de midi ne s’imaginent pas continuer de suivre le programme sans comparer Paul à tous les nouveaux champions. Il reste le favori des fans et ne sera pas détrôné de si tôt. Et en attendant de retrouver Paul à la télévision, lire son livre est une bonne option pour se sentir plus proche de lui et de son état d’esprit. N’attendez plus, l’ouvrage est disponible depuis le 2 septembre.