Paul (12 coups de midi) révèle enfin pour la 1ère fois ce qu’il a fait de ses 691 522 € de gains

Depuis son départ des 12 coups de midi, Paul est loin d’être tombé dans les oubliettes. Après la sortie de son autobiographie en septembre, il fait ses premiers pas aujourd’hui à la radio. En effet, Laurent Ruquier a eu la bonne idée d’intégrer le jeune homme à son équipe des Grosses Têtes. Lors de sa première émission, Paul revient sur son parcours dans le jeu de TF1. L’ancien maître de midi révèle également ce qu’il a fait de ses énormes gains.

Paul, un jeune homme de 20 ans à la tête d’une petite fortune

Après TF1, l’ancien candidat arrive sur RTL

Depuis que Laurent Ruquier a pris la succession de Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes, les sociétaires changent régulièrement. En effet, l’animateur n’hésite pas à engager des profils tout à fait différents. Laurent Ruquier peut tout aussi bien accueillir des anciens candidats de la téléréalité que des membres de l’Académie française. Récemment, il a décidé de faire appel à Paul El Kharrat, l’ancien grand gagnant du jeu Les douze coups de midi. Dès son arrivée sur le plateau, tous ces nouveaux collègues se demandent quels projets, il a réalisé avec son énorme cagnotte.

Pour rappel, en 153 participations au jeu de TF1, Paul accumule un véritable trésor d’un montant de 691 522 euros . Durant sa participation aux 12 coups de midi, il révèle déjà avoir quelques projets avec cet argent. Comme son père le précise également, Paul a pour ambition d’ouvrir une librairie. Mais il veut également conserver une partie de cet argent pour poursuivre ses études. Dans Les Grosses Têtes sur RTL, plusieurs chroniqueurs ont souhaité connaître comment il a dépensé ce pactole.

Un vendeur toujours à l’affût

Lors de sa première participation à l’émission de Laurent Ruquier, Paul El Kharrat se trouve à côté de Franck Ferrand. D’ailleurs, l’écrivain et historien semble impressionné par la culture du jeune étudiant de Grenoble. Mais un autre sociétaire de l’émission semble lui beaucoup plus intéressé par la fortune du jeune homme. En véritable homme d’affaires, Stéphane Plaza paraît se positionner. Sans aucune hésitation, le plus célèbre agent immobilier de France cherche à prendre contact avec Paul : ” Bah 692 000 euros, on a gagné ! Qu’est-ce qu’on en a fait ! Qu’est-ce que tu as fait Paul de cet argent ? “.

Avec une telle fortune, Paul peut en effet devenir une cible de choix pour le chasseur d’appart ! Alors le cas échéant, Stéphane Plaza reste attentif à des nouveaux acheteurs potentiels, plus que solvables ! Mais de toute évidence, Paul n’a pas l’intention pour l’instant d’acquérir un bien. D’ailleurs, il précise, où se trouve actuellement cette immense cagnotte. Aussi, il affirme ne pas réellement se la représenter physiquement. ” Ça n’a pas d’odeur ! Je ne l’ai pas vu, je ne l’ai pas senti, j’ai rien fait avec, je l’ai mis dans un compte en fait ! “. Avec beaucoup d’humour, Laurent Ruquier prévient son nouveau protégé. Car selon ses premières constatations, Stéphane Plaza en voudrait à l’argent de Paul. En tout cas, il serait tout à fait capable de lui vendre un nouveau toit. Mais Paul ne semble pas être un flambeur. Actuellement, son agent est en sûreté. Et il est trop tôt pour lui pour savoir comment il va le dépenser !