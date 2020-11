Paul (12 coups de midi): un nouveau et grand projet inattendu pour notre champion

Depuis son élimination dans les “12 coups de midi”, Paul El Kharat poursuit son petit bonhomme de chemin. Si il a récemment publié son premier livre, il a également tapé dans l’oeil de Laurent Ruquier. En effet, l’animateur lui donne sa chance dans son émission “Les Grosses Têtes”. Explications.

Paul El Kharat rejoint la bande des Grosses Têtes sur RTL

En 2019, Paul El Kharat avait fait le buzz dans l’émission de Jean-Luc Reichmann “Les 12 Coups de Midi”. En effet, alors qu’il est atteint du syndrome d’Asperger, le jeune homme avait épaté tout le monde avec ses connaissances très impressionnantes. Malheureusement, son aventure a pris fin le 10 octobre 2019 après 153 participations. Wikipaul, comme le surnommait souvent le présentateur de TF1, a quitté le jeu avec une belle cagnotte de 691.522 euros.

Paul, grand champion des “12 coups de Midi”, débarque dans une grande émission de radio ! (Mise à jour) https://t.co/5qXPmG5byh pic.twitter.com/ik0nK7Dq5e — DH les Sports + (@ladh) November 17, 2020

Mais ce n’est pas seulement sa connaissance qui fait parler, puisqu’il est également assez drôle et très cash. Un trait de personnalité qui a plu directement à Laurent Ruquier. Le célèbre animateur de France 2 a donc invité le champion des 12 coups de midi a rejoindre son équipe des Grosses Têtes sur RTL. Il fera donc ses débuts vendredi 20 novembre prochain, aux côtés de Franck Ferrand, Caroline Diament, Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens et Michèle Bernier.

Paul El Kharat doit faire face à des complications

Mais si Paul El Kharat arrive a peu près à avoir une vie normale, son syndrome d’Asperger l’empêche parfois d’être concentré jusqu’au bout. En effet, l’impulsivité fait partie des symptômes de l’autisme : “Il m’arrive de tout laisser tomber car l’autre partie ne fait pas d’effort et donc là je commence à m’énerver. Et là tout ce qui pourrait être bien pour moi je le prends mal car en face il y a eu des bêtises et des erreurs de faites que je n’arrive pas à pardonner. Cela me plonge dans une tristesse, une morosité et une grande déception” explique-t-il.

📖 [ LES 12 COUPS DE MIDI ] 🏆 « Ma 153e victoire » Découvrez le parcours exceptionnel de Paul, maître de midi emblématique des @12Coups_tf1, dans son livre autobiographique disponible aux éditions @HarperCollinsFR 👏🏻 Nous sommes fiers de son combat💪🏽 ➡️ @mathieujohann pic.twitter.com/t7q4Q8tQ5J — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) October 20, 2020

Evidemment, Paul en est conscient, il est important pour lui d’avoir une vie sociale et il fait les efforts nécessaires pour cela : “J’essaie tant bien que mal de rester ouvert, joyeux, pas triste, content et au milieu des autres. Et j’essaie d’employer toutes les choses à ma disposition : les amis, les connaissances, les médicaments… tout ce qui de près ou de loin peut amener à une meilleure situation pour moi“. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il fait la promotion de son livre sur les plateaux de télévisions et qu’il a accepté de faire partie de la bande de Laurent Ruquier.