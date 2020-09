Paul (12 coups de midi): va-t-il participer à Danse avec les stars? Il s’exprime et répond !

Paul est le plus jeune champion de l’histoire des 12 coups de midi. Depuis ce succès sans précédents, il enchaîne les challenges. En effet, Paul gagne en confiance en lui et lors d’une interview pour Télé-Loisirs, il admet volontiers s’imaginer participer à Danse avec les stars. Alors qu’il a bien failli ne jamais participer aux 12 coups de midi, il est aujourd’hui heureux de dépasser ses limites et de monter au monde qu’un jeune homme, même autiste Asperger, peut en réalité faire tout ce qu’il souhaite. Découvrez les considérations de Paul dans la suite de l’article.

Paul déploie ses ailes depuis son séjour dans Les 12 coups de midi

Paul devient une véritable star de la télévision en participant aux 12 coups de midi. Son tempérament doux mais compétitif fait de lui le chouchou des fans de l’émission de Jean-Luc Reichmann. L’animateur aussi le prend sous son aile et au fil des jours, Paul gagne en assurance. Le public des 12 coups de midi raffolent de ses attitudes, admirent ses connaissances et saluent son courage. En effet, il n’est pas facile pour une personne autiste Asperger de sortir de sa zone de confort comme il a su le faire. Et il a tellement bien fait de le faire car il atteint le top des records du jeu télévisé ! Fort de cette expérience et avec le soutien sans failles de ses fans, plus rien ne pourrait arrêter Paul dans sa lancée.

Comme le jeune homme le confiait à Gala dernièrement, il est prêt à se faire peur pour son bien. Car il avait très peur de rejoindre Les 12 coups de midi et cela s’est avéré être une de ses plus belles expériences. Alors, il se sent d’attaque à continuer de dépasser ses limites. En effet, à deux reprises Paul tentait de vivre seul afin de prendre son indépendance. Mais après toutes ses belles aventures, Paul est déterminé à retenter l’expérience et à en faire un nouveau succès.

Voir cette publication sur Instagram Souvenirs de l’année 2019 Une publication partagée par Ex-maître de midi (@paul_el_kharrat) le 3 Juin 2020 à 10 :31 PDT

Un tour de force incroyable pour le jeune homme

Ce n’était pas évident pour une personne avec une telle sensibilité de résister à al pression des caméras. D’autant que le bruit des applaudissement, les élans d’affection de Jean-Luc Reichmann, les lumières du plateau et le rythme des tournages étaient autant de contraintes fortes pour Paul. C’est un exploit pour lui de réussir à repousser ses limites de la sorte et encore davantage de gagner 153 fois dans le show. Il est aujourd’hui un modèle pour toutes les personnes atteintes d’autisme Asperger et plus encore.

Paul parvenait rapidement à se faire à ces grands changements. Capable de prendre sur lui, son sang froid est applaudi à chacun de ses passages. Mais il voudrait faire encore plus aujourd’hui. Faire encore mieux pour montrer à ses fans que les autistes Asperger ne sont pas seulement capables de répondre à des questions. Alors, dans une interview pour Télé-Loisirs, Paul raconte qu’il adore danser. Attention, aucune proposition ne lui a encore été faite à ce sujet. Mais Paul se verrait bien participer à Danse avec les stars.

Une nouvelle aventure télévisée attend Paul ?

TF1 ne peut pas ignorer cette envie du champion. Va-t-elle alors se concrétiser tôt ou tard ? Impossible de répondre pour le moment. Cependant, Paul est ravi d’exposer ses motivations pour ce projet. Premièrement, le jeune homme trouve que l’émission de Danse avec les stars est tout simplement magique. Tant et si bien qu’il admet avoir déjà rêvé qu’il y participait. Alors c’est certain, si TF1 lui propose une place dans le show, Paul ne refusera jamais cette opportunité. De plus, il semble assez confiant sur al manière d’aborder les choses.

En effet, Paul est un sacré battant. Il n’aime pas perdre et sait se donner à fond pour atteindre la victoire. Il sait alors déjà qu’il ne sera pas des premiers éliminés dans Danse avec les stars. Aussi, il avoue aux journalistes avoir le sens du rythme. Car il adore bouger et cela le persuade par rapport à ses compétences, encore fragiles, pour la danse.

Danse avec les stars n’a qu’à bien se tenir

Enfin, Paul serait totalement partant pour rejoindre ce casting de TF1 car il est aujourd’hui insatiable de développer ses liens sociaux. Apparemment, Danse avec les stars serait une nouvelle occasion de rencontrer des gens et de se faire des amis. Et surtout, Paul pourrait montrer au monde que les autistes Asperger ne sont pas que des intellectuels qui ne possèdent pas les codes sociaux de la majorité de la population. Il pourrait montrer qu’il est quelqu’un qui sait et peut faire du sport, bouger et danser.

Paul est également conscient des difficultés des répétitions pour les chorégraphies mais il sait pertinemment que sa mémoire est infaillible. Lorsqu’il s’imagine dans Danse avec les stars, Paul a toutes ses chances. Reste à voir si TF1 estime qu’il a sa place dans l’émission. Les fans de Paul seraient évidemment ravis de le voir s’épanouir de nouveau et encore davantage à la télévision.

Le projet en cours de Paul

Fort de cette expérience grandiose, Paul sort un ouvrage qui retrace son parcours. Nous connaissons tous son histoire à travers les écrans de nos télévisions mais c’est l’occasion de la vivre à travers son regard.

Paul marque les esprits de ceux qui le soutiennent. Le public des 12 coups de midi ne l’oubliera jamais et il semble déterminé lui aussi, à ne pas se faire oublier.