Paul “Les 12 coups de midi”: Ces très gros cadeaux dont il ne peut pas profiter…

Paul fait parti désormais des visages les plus emblématiques des Douze coups de midi. En effet, le jeune homme a réussi de l’exploit de se hisser parmi les plus grands maîtres de midi. Il est d’ailleurs reparti à la tête d’une confortable cagnotte de près de 700 000 euros. Mais ” WikiPaul ” a également remporté un grand nombre de cadeaux. Malheureusement pour lui, l’étudiant n’a pas pu profiter de certains d’entre eux. LD People vous explique pourquoi !



Les Douze coups de midi : problèmes Paul avoue rencontrer certains



Un passage très remarqué



Tous les fans des Douze coups de midi se souviennent bien évidemment de Paul. Lorsqu’il arrive sur le plateau de TF1 en 2019, Jean-Luc Reichmann et les téléspectateurs se rendent en effet bien compte qu’il s’agit d’un candidat très particulier. Car rapidement, il devient inarrêtable. Malgré son syndrome d’Asperger, le jeune homme devient très rapidement redoutable. Finalement, il va réussir à se positionner dans le trio de tête des plus grands champions de l’émission. Au bout de 153 participations, il doit néanmoins laisser sa place.



Peut-être un peu lassé et fatigué par les tournages, Paul voit donc son parcours s’arrêter. Mais il se souviendra longtemps de son passage dans Les douze coups de midi. Notamment grâce à ses 691 522 euros de gains et à une montagne de cadeaux avec lesquels il a pu repartir. Pourtant, certains de ses lots paraissent lui poser un gros problème. LD People revient sur les déclarations du jeune étudiant en histoire.



” Je vais faire du vélo “



Paul peut donc se réjouir d’avoir été l’un des plus grands gagnants des Douze coups de midi. En plus de cette somme colossale remportée, le candidat est également le propriétaire d’une véritable caverne d’Ali Baba. Il a ainsi gagné des voyages, du matériel informatique et une très longue liste d’appareils électroménager. Mais ses gains ne s’arrêtent pas là. Car la production de TF1 lui a également a remis les clés de plusieurs voitures. Pourtant, Paul a un problème. Il ne possède pas le permis de conduire. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir tenté de l’obtenir. ” J’ai raté deux fois mon code de la route “. Dans une interview accordée au magazine Closer, Le Grand Maître de midi explique en effet avoir quelques problèmes lorsqu’il s’agit de passer l’examen.



” Je ne comprends pas toujours la logique des diapos lors de l’examen “. Preuve qu’on peut être une véritable encyclopédie et parfois rencontrer des difficultés sur d’autres sujets. Mais pour Paul, il n’y a rien de grave. Il voit d’ailleurs les côtés positifs de la situation.“ En attendant, je vais faire du vélo, c’est plus écolo “. Paul El Karrhat n’a donc visiblement rien perdu de sa bonne humeur et de sa joie de vivre. D’ailleurs, les téléspectateurs des Douze coups de midi sont toujours très heureux de pouvoir le retrouver. Il fait d’ailleurs depuis son départ quelques apparitions dans l’émission pour des occasions spéciales. Et pour ceux qui souhaiteraient plus le connaître, le jeune homme a également sorti récemment une autobiographie. Preuve que depuis son passage dans l’émission, Paul continue de surfer sur cette nouvelle notoriété. D’ailleurs, ses fans semblent encore très nombreux !