Paul “Les 12 coups de midi”: cette révélation qui fait l’effet d’une bombe !

Depuis ses 153 victoires à Les 12 coups de midi, on a l’impression que Paul est partout. Et pourtant, il cache un lourd secret à ses fans.

Paul en colère !

Un candidat atypique

Dans l’histoire de Les 12 coups de midi, on avait jamais vu ça. En effet, Paul a une culture générale aussi étendue qu’une encyclopédie. Ce n’est pas pour rien que le présentateur Jean-Luc Reichmann le surnomme WikiPaul. Dès lors, il tient à être sincère avec les téléspectateurs. Les caméras l’effraient au point de le rendre mal à l’aise. Quand il avoue être atteint d’Asperger, le public tombe de son canapé. Encore mal connu et soigné en France, le syndrome est un vrai phénomène de société. Donc, on découvre avec lui l’impact que la pathologie a sur sa vie sociale mais sur sa notoriété.

Dès lors, il devient comme un porte-parole. Souvent interrogé à ce sujet, il va donner des conseils aux parents. Démunis face à cet handicap, on ne sait pas toujours comment réagir ni même soutenir son enfant. Il arrive même qu’on le découvre sur le tard. Mais rassurez-vous, rien n’est perdu !

Car c’est de bien de cela qu’il s’agit. Paul a beau avoir une mémoire phénoménale, il souffre (en silence) de nombreux complexes. Timide, parfois maladroit dans ses gestes, il nous confie tous ses doutes dans son autobiographie. Mais ce n’est pas le seul désagrément qu’il va retenir de son expérience télévisuelle. Même s’il a gardé de très bons contacts avec Jean-Luc Reichmann, quelque chose le turlupine. Une fois qu’il les aura obtenu que va-t-il faire avec tous ses gains ?

Comment gérer ?

Pour sa carrière, Paul a pris les choses en main. Au lieu de demander à une agence de s’occuper de lui, il va solliciter Mathieu. Souvenez-vous, l’ami de Grégory Le Marchal avait lui aussi vécu une expérience télévisuelle importante. Donc, qui mieux que cet ancien de la Star Academy pourra lui donner des conseils avisés ? Du reste, honoré par cette mission, il va mettre ses compétences au service de l’ancien maitre de Midi.

Et ça commence par un rêve qui devient réalité. Devenu sociétaire des Grosses Têtes, Paul est joyeux comme jamais. Dès lors, ses fans sont ravis. Ils le sentent de plus en plus zen, aussi bien à la radio comme à la télévision. En somme, il arrête de se remettre en question et réalise la valeur de sa présence. La semaine dernière, il a épaté tout le monde. Vu qu’il répond plus vite que son ombre, il a mené son équipe à victoire haut la main. Même le féru d’historique Franck Ferrand n’en revient pas et demeure admiratif. Un comble !

Or, une petite altercation avec Stéphane Plaza le force à avouer l’impensable. Interrogé sur le montant de ses gains comme sur ses investissements, Paul va perdre ses moyens. Agressif, il se transforme en fourmi. Plutôt que de jouer la cigale, il a décidé de placer son butin sur un compte bancaire. Ahuri par ce scoop, l’agent immobilier préféré des Français va essayer de le convaincre de changer d’avis. Après tout, pourquoi ne pas investir dans un bien ? De plus, il n’aura rien à acheter puisque les vitrines de Les 12 coups de midi étaient dotées de tout le petit électroménager dernier cri. Or, la révélation de Paul va prendre tout le monde de court. À l’heure actuelle, il ne possède … rien de matériel !

Son prochain projet

Quand on interroge les fans de Les 12 coups de midi, on se rend compte à quel point les voitures suscitent l’intérêt. Hélas, ce n’est vraiment pas le cas de notre ami Paul. En effet, il nous confie ce détail qui va tout faire basculer « J’ai raté deux fois mon code de la route. Je ne comprends pas toujours la logique des diapos lors de l’examen. » Mais connaissant sa motivation quand quelque chose lui échappe, nul doute que l’ami de Jean-Luc Reichmann va vite corriger le tir. Suite au prochain épisode !

