Paul (les 12 Coups de midi): très mal, torturé psychologiquement, maladie, il explique tout !

Paul El Kharrat, atteint du syndrome d’Asperger, en est bien conscient, ce qui lui rend la vie plutôt difficile … Dans le journal l’Equipe, un édito est consacré à son histoire et à son monde.

Paul El Kharrat est un sacré personnage ! C’est dans les 12 Coups de midid que les téléspectateurs de TF1 ont eu l’occasion de s’en rendre compte …

Le jeune homme de 21 ans s’es rapidement imposé en tant que champion, il a même récolté près de 700 000 euros puis il a été éliminé.

Meme si son passage dans l’émission a été loin d’être simple pour lui, son immense culture générale a bluffé public et participants !

Paul est atteint d’une forme d’autisme que l’on appelle le syndrome d’Asperger, il a appris à s’adapter à sa maladie au quotidien, et l’évoque dans son livre Ma 153e victoire, paru le 2 septembre dernier.

Mais Paul, étudiant en licence d’histoire reste lucide sur sa condition. Dans les pages du journal L’Équipe, il dépeint même un portrait de lui très critique.

“Quand je me regarde, je me dis qu’il y a quelque chose qui ne va pas. (…) Les parties ne sont pas assemblées correctement”, estime-t-il. C’est d’abord physiquement qu’il se juge assez durement annonçant au passage être “très sévère” avec lui-même. “Je trouve que mon cou et ma tête pèchent”, constate-t-il. Mais un autre complexe le ronge : son incapacité à prendre du poids, lui qui pourtant a “besoin de manger en permanence”. “Je suis torturé psychologiquement”, synthétise-t-il.

Ça commence aujourd’hui : Paul (les 12 coups de midi) évoque la fierté liée à son parcours (vidéo)https://t.co/qev1jZdJbo pic.twitter.com/IfzCxf5Qbo — Non Stop Zapping (@NonStopZapping) September 25, 2020

