Paul “Les 12 coups de midi”: un grand retour surprise dans l’émission !

Paul reste encore aujourd’hui le candidat favori du public des 12 coups de midi. Très intelligent et très attachant, celui que Jean-Luc Reichmann appelait “WikiPaul” revient dans l’émission du 13 août dernier pour une surprise de taille. En effet, personne ne s’attendait à ce que Paul rejoigne le plateau de l’émission. Mais Jean-Luc Reichmann voulait faire la surprise à une candidate qui est totalement fan de Paul. Il s’agit de Johanna, elle aussi autiste asperger comme son idole. Lorsque Johanna apprend que Paul va arriver sur le plateau, elle n’arrive pas à y croire avant de le voir avancer sur le plateau. Un très beau moment pour toutes les personnes qui apprécient Les 12 coups de midi.

Paul fait une surprise à une fan, candidate des 12 coups de midi

Jeudi 13 août restera une date importante pour les fans des 12 coups de midi. En effet, c’était le jour du retour surprise de Paul en plateau. Et les fans de Paul sont légion. Il est le grand chouchou parmi tous les candidats qui ont participé au jeu télévisé. Le jeune homme est le troisième du tableau des scores des 12 coups de midi. Il réalise l’exploit participer à l’émission pour 153 épisodes. Un record donc qui lui vaut la troisième place du podium derrière Eric et Christian. Découvrez l’émotion de Johanna lorsqu’elle parle de Paul et surtout lorsqu’elle le voit arriver sur le plateau.

Jean-Luc Reichmann est très ami avec Paul et il n’aura eu qu’à lui téléphoner pour lui demander de créer la surprise. Paul n’a pas hésité une seconde pour accepter. C’est un honneur pour lui que de savoir qu’il inspire des gens. En effet, Paul est fasciné d’histoire et c’est donc souvent lui qui est inspiré par d’autres personnes. Une reconnaissance de plus pour le jeune homme qui ne s’habituera jamais à être aussi adoré par le public des 12 coups de midi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 13 Août 2020 à 12 :58 PDT

Un événement qui fait plaisir à tout le monde

Jean-Luc Reichmann partageait cette vidéo sur Instagram pour ceux qui auraient manqué l’émission. Ainsi, tout le monde peut voir et revoir le fameux Paul. Johanna est très touchante lorsqu’elle raconte pourquoi elle voulait participer aux 12 coups de midi. Car c’est véritablement Paul qui lui a permis de se dire qu’elle aussi pouvait tenter sa chance. Johanna a trouvé le courage de se rendre au casting et les a passé avec succès. C’est grâce aux talents de Paul que la candidate se retrouve en plateau aujourd’hui. Elle a suivi le parcours de Paul tout du long et le fait qu’il soit autiste asperger, comme elle, lui donnera le sentiment qu’ils se connaissent et se comprennent même sans s’être jamais vus. Mieux encore, Paul donne à Johanna de l’ambition malgré lui.

Jean-Luc Reichmann est heureux d’avoir concocté cette surprise pour Johanna

Paul est heureux de rencontrer une fan et il en profite également pour faire la promotion de son livre à paraître. En effet, Paul est comme chez lui sur le plateau de Jean-Luc Reichmann. Le jeune homme se sent à l’aise car il a des repères partout dans cette émission.

Paul participait pour la première fois aux 12 coups de midi le 29 avril 2019. Et il était éliminé le 10 octobre 2019. Près de six mois d’aventure et de partage avec Les 12 coups de midi, ses équipes et son public. Paul remportait la somme de 691 522 €. Une somme dans laquelle il faudra également compter le prix des cadeaux offerts par Jean-Luc Reichmann au cours de l’émission. Quoi qu’il en soit, un très joli pactole pour le jeune homme passionné d’histoire.

Lors de son passage, Paul en profite également pour annoncer une bonne nouvelle à ses fans. En effet, le jeune homme tenait à faire savoir à tous qu’il possède enfin un compte Instagram à son nom ! Un compte officiel de Paul, voilà qui va faire plaisir aux fans. Et effectivement, le nombre des abonnés du jeune homme ne cesse de grossir. À l’heure actuelle, Paul compte un peu moins de 9 350 abonnés. Mais nous pouvons mettre notre main au feu que la barre des 10 000 sera rapidement atteinte.

La notoriété de Paul de tarie pas

Paul restera en plateau durant toute la suite de l’épisode du 13 août. Pour le plus grand plaisir des fans et celui de Johanna.Et l’annonce de son compte Instagram ne manque pas de faire son effet aussi. Car c’est un bonheur que de savoir qu’il sera possible d’avoir des nouvelles de Paul très régulièrement maintenant qu’il est sur Instagram. Les faux comptes se multiplient alors soyez attentifs à la publication ci-dessus qui est issue du compte Instagram officiel de Paul.

Avec les 12 coups de midi et la bienveillance de Jean-Luc Reichmann et du public, Paul a réussit à faire connaître son univers. L’autisme asperger est davantage connu grâce à lui et il montre à des milliers de téléspectateurs que l’inclusion est essentielle.Se faisant, il donne de l’espoir à des milliers de personnes confrontées aux mêmes difficultés que Paul. À l’image de Johanna, beaucoup de personne sont inspirées par les exploits de Paul.

Paul continue sa route avec tranquillité est sérénité. Les fans attendent la sortie de son ouvrage avec impatience, ils savent déjà qu’ils vont se le procurer. Cet amoureux des livres réalise un rêve de plus grâce à sa participation aux 12 coups de midi. Jamais il n’oubliera à quel point ce jeu télévisé change le cours de sa vie. Plus rien ne semble aujourd’hui inaccessible pour Paul. Lui qui a grandit en sachant qu’il était différent et qu’il devrait rêver plus fort que les autres. Quelle belle revanche alors pour le jeune Paul.