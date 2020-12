Paul ( Les 12 coups de midi): vient de choisir comme manager un ancien de la Star Academy

Grâce à l’émission de TF1, Les 12 coups de midi, Paul El Kharrat est maintenant sous les feux de la rampe !Il a d’ailleurs misé sur un ancien candidat emblématique de la Star Academy pour gérer sa carrière grandissant et déjà vraiment brillante ! LD People vous donne plus de détails.

Le visage de Paul El Kharrat, est de plus en plus connu, pendant des mois il s’st fait connaitre, de jour en jour, dans Les 12 Coups de midi.

IL est connu pour sa grande gentillesse, et a souffert de nombreux rejets avec son syndrome d’Asperger.

Ils connait aussi beaucoup de choses sur de nombreux sujets et ne craignant pas les critiques, Paul El Kharrat a su prouver à de nombreuses reprises qu’en plus d’être un petit génie, il avait aussi une grande répartie face aux détracteurs.

C’est aussi le cas face aux pontes de l’antenne qui composent l’équipe des Grosses Têtes de Laurent Ruquier.

Paul El Kharrat se retrouve donc sous les projecteurs comme jamais.

Il est donc important pour lui d’être entouré de personnes de confiance qui pourront lui donner quelques conseils sur cette machine médiatique.

Une personne qui a donc déjà connu la gloire et le faste grâce à son passage sur TF1 pourrait bien être l’une des personnalités les mieux placées pour ce faire.

Sur son compte Twitter, c’est Mathieu Johann qui a annoncé l’heureuse nouvelle, ce mardi 22 décembre :« Très heureux de devenir, avec mon ami Anthony Quittot agents de Paul El Kharrat. Livres, biopic, Grosses Têtes, projets télé… Merci à Paul et à la famille El Kharrat pour leur confiance » a déclaré l’ancien candidat de la Star Academy 4.

Et des talents, Mathieu Johann en connais beaucoup, notamment Gregory Lemarchal qu’il a rencontré en 2004 lors de la quatrième édition de la Star Ac’, aujourd’hui décédé.

Le chanteur avait d’ailleurs remporté le l’émission de télé-crochet, quelques mois plus tard, laissant un très fort souvenir dans le coeur de ceux qui l’ont côtoyé et dans celui de ses fans.

Le jeune homme a aussi répondu aux questions de nos confrères de France Dimanche : « c’est une belle expérience qu’on me propose. Ma première participation vendredi dernier aura été concluante, puisque l’on souhaite que je revienne régulièrement. C’est un honneur pour moi de savoir que je peux faire rire à la radio. Et quel plaisir de pouvoir m’amuser ainsi et d’avoir des relations avec autrui ! » Et de poursuivre : « Je crois que je dois avoir de l’humour, de la repartie et une bonne connaissance générale. Sans être trop présomptueux, il me semble que c’est exactement ce qu’il faut pour faire partie des Grosses Têtes. Quoique, quand on voit le niveau de culture générale de certains autres membres, ce ne doit pas être primordial… Heureusement que Franck Ferrand et moi sommes là pour remonter le niveau ! Je pense donc qu’en me choisissant, ils ont fait bonne pioche ! » A-t-il commenté sur le choix de Laurent Ruquier le concernant.