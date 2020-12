Pauline Lefèvre, maman de jumeaux, elle révèle une photo (rare) inédite de ses bébés

Pour l’actrice Pauline Lefèvre, cette année 2020 se révèle d’une importance capitale. En effet, l’ancienne miss météo de Canal+ vient d’être maman. Mais en l’occurrence, il s’agit d’une double bonne nouvelle. Puisque comme elle annonce finalement sur Instagram, elle a accouché de jumeaux. Dès lors, la jeune femme partage sa joie sur les réseaux sociaux. Ainsi, la belle blonde prend la pose aux côtés de ses deux bébés. Néanmoins, elle n’hésite pas à plaisanter sur cette situation particulière. LD People vous explique comment la jeune femme vit désormais cette maternité.



Pauline Lefèvre: Doublement mère, doublement heureuse!



Une famille très fière pour elle



En effet, ces naissances semblent véritablement être une bénédiction pour la comédienne. Évidemment, il s’agit d’un des plus beaux moments de sa vie. Après probablement, son mariage au réalisateur Julien Ansault 2013. D’ailleurs, celui-ci n’est pas un inconnu. Puisqu’il s’agit du fils de Chantal Ladesou, humoriste très célèbre. Heureuse en amour, Pauline Lefèvre l’est également dans sa vie professionnelle. Car depuis une dizaine d’années, la belle jeune femme ne cesse de multiplier les projets. LD People revient sur son parcours.



Dans un premier temps, le public a pu la découvrir dans le Grand Journal sur Canal+. Et elle y occupait un rôle bien particulier. Car c’est elle qui présente la météo humoristique de l’émission au côté de Michel Denisot. Mais aujourd’hui, Pauline Lefèvre a entamé une belle carrière de comédienne. Néanmoins, elle met pour l’instant ses activités entre parenthèses depuis la naissance de ses enfants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pauline Lefèvre (@pauline_lefevre)

id=”p1635″>Un club très fermé

Depuis l’annonce de cette double naissance, l’actrice de 39 ans reçoit beaucoup de messages de félicitations. Pourtant, les enfants sont nés en septembre. Cependant ce n’est qu’aujourd’hui, que la maman décide de révéler la vérité. Cependant, sa belle-mère Chantal Ladesou en avait déjà parlé dans la presse. En effet, la chroniqueuse des Grosses Têtes révélait son bonheur de devenir ” Cinq fois grand-mère “. Mais aujourd’hui, ce n’est plus un secret pour personne. Ainsi, Pauline Lefèvre est très heureuse de partager sa joie sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, ce mercredi 9 décembre, elle poste un joli message sur son compte Instagram. Sur ce cliché, elle prend la pose avec ses deux bébés dans les bras en ajoutant un commentaire pour le moins explicite. ” Double Happiness “.



Rapidement, un grand nombre d’anonymes et de stars a réagi à cette publication. Parmi celles-ci, il y a plusieurs proches de l’actrice. Ainsi, Anouchka Delon, ou encore Frédérique Bel et Vanessa Demouy ne peuvent cacher leurs émotions face à ce joli cliché. Même son ancien patron Michel Denisot la gratifie d’un message positif. ” Quel bonheur “. Une autre maman se réjouit également pour la comédienne. Ainsi, Charlotte Gaccio, la fille de Michèle Bernier et Bruno Gaccio, félicite Pauline Lefèvre pour ce double accouchement. Et elle sait de quoi elle parle. Puisque Charlotte est également maman de jumeaux. ” J’espère que tu vas bien et bienvenue au club de Twins Mama “. Évidemment deux naissances, c’est aussi deux fois plus de travail. Et ça Pauline Lefèvre l’a rapidement compris. Dès lors, elle répond à ce message par une phrase très claire ” Merci ! Oui le fameux club des coudes musclés ! “.