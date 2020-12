Pauline Tantot enlève le haut pour des photos ahurissantes, elle enflamme la toile!

Pauline Tantot poursuit sa croisade pour rendre raide dingue ses abonnés. Sur les réseaux sociaux, elle s’affiche dans des tenues affriolantes à souhait, quand elle porte quelque chose d’ailleurs. En effet, dans sa plus récente publication Instagram à ce jour, la belle blonde à décider de tomber le haut pour proposer deux clichés ahurissants à ses fans. LDPeople vous la présente dans cet article qui risque de donner chaud à nos lecteurs. Attention les yeux, Pauline Tantot prouve encore une fois que la pudeur n’est pas un concept qui la freine.

Pauline Tantot pose devant son miroir, ne portant qu’un pantalon pour seuls vêtements

Pauline Tantot ne prend pas quatre chemin pour épater la galerie. Depuis toujours, ses fans savent que sur le profil Instagram de la jeune femme, ils pourront l’admirer en intégralité, ou presque. Et c’est donc le cas dans cette superbe publication du 14 décembre dernier. La sœur jumelle de Mathilde Tantot pose face à son miroir, sans t-shirt et son bras couvrant ce que la censure d’Instagram ne saurait tolérer. Elle ne porte donc qu’un pantalon pour immortaliser ce cliché. De quoi faire perdre la tête à ses abonnés qui raffolent de sa silhouette sulfureuse. Dans le cliché suivant de cette publication, Pauline Tantot met cette fois-ci en avant son postérieur. Elle se tient alors à qu’antre pattes devant son miroir toujours, et se cambre. Elle n’a toujours pas remis de t-shirt pour cette photo étourdissante.

Les fans de Pauline Tantot sont conquis par la beauté de la jeune femme. Dans les commentaires, ce sont des salves de compliments qui s’enchaînent. En l’espace de trois jours, ce sont presque 400 000 personnes qui ont poser un “j’aime” sous cette publication renversante. Lors de son dernier partage avec celui-ci, elle avait déjà créé une émeute sur les réseaux sociaux. En effet, si cette fois elle pose sans le haut, elle avait donc posé sans pantalon. En revanche, ni le pull de la jeune femme, ni son pantalon aujourd’hui, ne sont les centres de l’attention de ses fans. C’est toutous la partie de son corps sans vêtements qui lui vaut le plus de remarques.

Les fans des jumelles sont attentifs à leurs publications

Après tout, c’est évidemment ce que recherche la belle que de retenir l’attention de ses fans. Pauline Tantot apprécie mettre sa silhouette en avant sur les réseaux sociaux. Elle et sa sœur jumelle sont des expertes dans l’art des publications à la limite de la décence. Chez LDPeople nous ne pouvons ignorer qu’elles sont capables de faire le buzz simplement en postant une photo d’elles sur Instagram. Pauline Tantot cumule 5 millions d’abonnés et sa sœur jumelle, Mathilde, environ 8,5 millions. Les jeunes femmes ont compris comment faire en sorte d’appâter et d’épater leurs abonnés. Elles risquent donc encore de nous surprendre avec des clichés tout aussi ahurissant que ce dernier. Vous voilà prévenus, préparez-vous à poser les yeux sur une image qui va se graver dans votre esprit.