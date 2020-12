Pauline Tantot le postérieur à l’air dans son lit sans pantalon intrigue les internautes !

Pauline Tantot détient-elle une formule secrète pour enflammer la Toile à chacune de ses publications ? Intrigante, en effet, elle possède 5 millions d’abonnés sur Instagram sans avoir déjà briller par un talent particulier. Elle et sa sœur jumelle, Mathilde, sont des entrepreneuses qui ont crée une marque de maillots de bain, Khassani Swimwear. Mais elles sont surtout réputés pour avoir tendance à prendre la pose dans des tenues légères, voire dans le plus simple appareil. En effet, Mathilde et Pauline Tantot n’ont pas froid aux yeux et laissent la pudeur au vestiaire lorsqu’elles partagent leurs publications sur Instagram. LDPeople vous propose de découvrir, dans cet article, une récente image de Pauline Tantot qui fait l’unanimité !

Chaussettes et pull en tricot n’empêche pas Pauline Tantot de montrer sa lune

Pauline Tantot propose un cliché qui sort de l’ordinaire sans pour autant dépayser ses fans. Elle choisit de prendre la pose, allongée sur le ventre, le visage à l’opposé de l’objectif de l’appareil photo. Elle est allongée sur son lit et est en train de lire un livre. Jusqu’ici, la description de la composition de cette image pourrait laisser ses fans perplexes. D’autant que Pauline Tantot porte un pull. Mais l’élément suivant va rassurer ses abonnés quant à la cohérence de cette publication avec la ligne éditoriale de la jeune femme. En effet, Pauline Tantot ne porte rien d’autre que son pull sur cette photo. Et il ne s’agit pas d’un pull assez long pour couvrir son postérieur. La belle fait ainsi de son derrière le sujet principal de la photographie, se réfugiant en arrière plan avec son livre.

Une image qui fascine ses fans

Cette publication de Pauline Tantot a suscité des interrogations auprès de ses abonnés. Car bien qu’ils apprécient surtout admirer les courbes voluptueuses de la sœur de Mathilde, ils aimeraient aussi que cette dernière sache qu’ils s’intéressent à elle et à ses passe-temps. Son livre est donc au cœur de nombreuses préoccupations. Les internautes veulent savoir ce qui intéresse tant Pauline Tantot dans ce livre pour que celui-ci l’empêche de se retourner vers l’appareil photo. Mais la jeune femme ne prendra pas le temps d’éclairer ses fans à ce sujet. Avec 5 millions d’abonnés, personne ne saurait blâmer Pauline Tantot de ne pas répondre aux commentaires de ses fans. D’autant qu’il se pourrait très bien que le livre ne soit là que pour la mise en scène. Vos rédacteurs LDPeople doutent en effet que la jeune femme soit réellement en train de lire.

Quoi que cela n’enlève rien au caractère graphique de cette image, le livre de Pauline Tantot restera un mystère. Un zoom sur l’image suivante de la publication de la belle ne permettra pas non plus de déchiffrer la page qu’elle fait mine de lire. Mais tout ceci ne prive pas les fans de la jeune femme de la vue imprenable qu’elle leur offre. Une vue en légère plongée et de trois-quart profil sur son postérieur rebondi.